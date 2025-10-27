Putin exhibe nuevo misil nuclear mientras reitera demandas sobre Ucrania

Al realizar simulacros nucleares y alardear sobre una prueba exitosa de un misil de crucero pionero impulsado por energía atómica, el presidente ruso Vladímir Putin está enviando un mensaje al presidente Donald Trump: Moscú no se dejará intimidar para hacer concesiones sobre Ucrania.

Ante el llamado de Trump a un cese al fuego rápido y las nuevas sanciones de Estados Unidos a la industria petrolera de Rusia, Putin está recordando nuevamente a los aliados de Kiev sobre su arsenal nuclear para respaldar sus demandas maximalistas.

Ha dicho que Ucrania debe retirar sus fuerzas de las cuatro regiones que Rusia ha anexado ilegalmente pero nunca ha capturado por completo, así como abandonar su intento de unirse a la OTAN, demandas rechazadas por Ucrania y sus aliados occidentales.

Aquí un vistazo al nuevo misil de Rusia y su papel en el mensaje nuclear de Putin:

Rusia responde a escudo antimisiles de EEUU

El Burevestnik, que significa "pájaro de tormenta" en ruso, es el primer misil del mundo impulsado por energía nuclear. Esa propulsión le da un alcance prácticamente ilimitado, permitiéndole merodear durante días, rodeando las defensas aéreas del enemigo y atacando desde una dirección inesperada.

Putin anunció por primera vez el misil en un discurso sobre el estado de la nación en 2018, junto con varias otras armas prospectivas, declarando que sería capaz de esquivar las defensas aéreas.

El desarrollo del Burevestnik, apodado "Skyfall" por la OTAN, ha continuado a pesar de los informes de fallos en los lanzamientos. El domingo, el principal oficial militar de Rusia, el general Valery Gerasimov, informó a Putin que una prueba del Burevestnik el 21 de octubre fue un éxito completo que demostró sus capacidades.

El misil cubrió 14.000 kilómetros (8.680 millas) durante un vuelo de 15 horas utilizando combustible nuclear y realizó maniobras "demostrando sus altas capacidades para evadir sistemas de defensa antimisiles y aérea", declaró Gerasimov.

"Las características técnicas del misil Burevestnik permiten efectivamente su uso con precisión garantizada contra objetivos altamente protegidos a cualquier distancia", añadió.

Aunque los funcionarios rusos no han revelado detalles sobre el arma, informes de medios rusos indican que podría volar a altitudes tan bajas como 50 metros (unos 160 pies) para evitar el radar enemigo.

Putin ordenó a Gerasimov preparar las instalaciones necesarias para desplegar el Burevestnik y trabajar en sus modos de operación.

El líder ruso ha descrito el arma como una respuesta al escudo antimisiles que Washington ha desarrollado tras su retirada en 2001 de un pacto de la era de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que limitaba las defensas antimisiles.

Los planificadores militares rusos han temido que un escudo antimisiles podría tentar a Washington a lanzar un primer ataque que eliminaría la mayor parte del arsenal nuclear de Moscú con la esperanza de interceptar un pequeño número de misiles sobrevivientes disparados en represalia.

El Burevestnik, así como el dron Poseidón impulsado por energía nuclear y armado con armas nucleares con un alcance intercontinental que también fue anunciado por Putin, fueron presentados como medios de represalia garantizada ante un primer ataque.

Desafíos tecnológicos y riesgos persistentes

A diferencia de un misil de crucero convencional impulsado por motores a reacción con un alcance limitado por el combustible que puede llevar, un misil impulsado por energía nuclear tiene un alcance prácticamente ilimitado y puede merodear durante días sobre el océano antes de dirigirse a un objetivo desde una dirección no protegida por defensas antimisiles.

Estas capacidades únicas implican enormes desafíos tecnológicos y potenciales riesgos de radiación, factores que llevaron a Estados Unidos a abandonar un proyecto de misil impulsado por energía nuclear en la década de 1950 tras considerarlo demasiado inseguro para su propio personal militar y aliados.

Muchos expertos occidentales han sido muy escépticos sobre la capacidad de Rusia para construir tal misil, con algunos describiéndolo como un "Chernobyl volador" debido a los peligros de radiación.

Un accidente en 2019 mató al menos a cinco ingenieros nucleares e hirió a varios otros en una explosión que Estados Unidos creyó ocurrió cuando expertos rusos intentaron recuperar un prototipo del Burevestnik que se había estrellado en el Mar Blanco durante una prueba anterior. La administración local en una ciudad cercana al sitio de la explosión reportó un breve aumento en los niveles de radiación.

Putin y Gerasimov no dijeron dónde se probó el misil el 21 de octubre, pero ese día Rusia cerró una gran área alrededor del archipiélago ártico de Novaya Zemlya, donde se habían realizado pruebas anteriores del Burevestnik, desplegando embarcaciones y aviones vinculados al programa en el área.

La Autoridad Noruega de Seguridad Radiológica y Nuclear indicó que no detectó picos de radiación en ninguna de sus estaciones de monitoreo, informó el Barents Observer, indicio de que los diseñadores del Burevestnik podrían haber logrado desarrollar un diseño que evite la contaminación radiactiva.

Putin habló sobre el misil con orgullo en comentarios televisados. "Cuando anunciamos que estábamos desarrollando tal arma, incluso expertos altamente calificados me dijeron que era un objetivo bueno y digno, pero inalcanzable en el futuro cercano", dijo. "Y ahora se han completado las pruebas decisivas".

El mensaje nuclear de Putin y la respuesta de Trump

Putin ha exhibido repetidamente el poderío nuclear de Rusia desde que lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, declarando que Moscú estaba preparado para usar "todos los medios" para proteger sus intereses de seguridad. Nuevamente recurrió al mensaje nuclear ahora que Trump ha pospuesto una cumbre en Budapest con Putin y ha declarado sus primeras sanciones importantes contra Rusia.

Horas después del anuncio de Trump, Putin presidió los simulacros que involucraron todas las partes de la tríada nuclear de Rusia y presentaron lanzamientos de práctica de misiles balísticos intercontinentales capaces de portar armas nucleares lanzados desde tierra y submarinos, así como misiles de crucero disparados por bombarderos estratégicos.

Las imágenes televisadas de Putin dirigiendo el ejercicio nuclear siguieron acciones similares por parte de él a lo largo de la guerra de casi cuatro años. Advirtió repetidamente que Ucrania no debe atacar más profundamente en Rusia con armas suministradas por Occidente ni desplegar tropas occidentales en Ucrania.

El lunes, Putin también respaldó la decisión del parlamento de retirarse de un acuerdo de 2000 con Estados Unidos sobre la eliminación de vastas reservas de plutonio apto para armas de la era de la Guerra Fría debido a lo que los legisladores describieron como "nuevos pasos antirrusos que cambian radicalmente el equilibrio estratégico".

Mientras declaraba su disposición a seguir hablando con Trump sobre un posible acuerdo ucraniano, Putin también describió las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las principales compañías petroleras rusas como un "acto hostil" que dañaría las relaciones. Advirtió que Rusia no se dejaría intimidar.

"Es un intento de ejercer presión sobre Rusia, pero ningún país que se respete a sí mismo y ninguna gente que se respete a sí misma toma decisiones bajo presión", señaló.

Putin también advirtió que cualquier intento de Ucrania de atacar profundamente dentro de Rusia con armas de mayor alcance suministradas por Occidente desencadenará una respuesta "muy seria, por no decir asombrosa" de Moscú. Tres días después, se puso ropa militar para recibir un informe sobre el exitoso lanzamiento de prueba del Burevestnik.

Trump respondió el lunes con irritación cuando se le preguntó sobre la prueba. "Tiene que terminar la guerra, una guerra que debería haber durado una semana ahora está en su casi cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de probar misiles", dijo.

Añadió que "tenemos un submarino nuclear, el más grande del mundo, justo frente a sus costas", y por lo tanto "no necesitamos tener un alcance de 8.000 millas".

El corresponsal Chris Megerian a bordo del Air Force One contribuyó.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de seguridad en temas nucleares de la Carnegie Corporation of New York y de la Outrider Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.