Puntos clave de la investigación del robo en el Louvre

Más de 100 investigadores trabajan a contrarreloj para reconstruir cómo unos ladrones llevaron a cabo el audaz robo en el Museo del Louvre en París, con el objetivo de recuperar las gemas robadas y llevar a los responsables ante la justicia.

El robo diurno de joyas centenarias del museo más visitado del mundo, consideradas de alto valor cultural y monetario, ha captado la atención mundial por su audacia y detalles dignos de una trama cinematográfica.

Sin embargo, hasta ahora se ha revelado poco sobre cómo avanza la investigación, lo que resulta frustrante para aquellos acostumbrados al flujo continuo de información sobre crímenes reales en Estados Unidos o en los tabloides británicos.

Los sospechosos, al igual que las joyas, han permanecido fuera de la vista, el expediente del caso envuelto en misterio y las autoridades francesas, como es característico, discretas.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo el domingo que se darán más detalles una vez que termine el período de custodia de los sospechosos, probablemente a mediados de semana, dependiendo de los cargos.

A continuación, lo que se sabe hasta ahora sobre el caso:

Lo que los investigadores quieren saber

Las autoridades dijeron que a los ladrones les tomó solo unos minutos subir en un ascensor por el costado del museo, romper las vitrinas y robar ocho objetos valuados en aproximadamente 88 millones de euros (102 millones de dólares) el 19 de octubre. El botín incluía una tiara de zafiro, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX María-Amelia y Hortensia.

Beccuau no ha anunciado públicamente qué cargos podrían enfrentar los sospechosos, aunque los medios franceses han informado que los cargos incluyen conspiración criminal y robo organizado, que pueden conllevar fuertes multas y penas de prisión de varios años.

Cómo maneja Francia los arrestos

Beccuau dijo que los investigadores realizaron varias detenciones el sábado por la noche, pero no dio nombres ni dijo cuántos. Un sospechoso, añadió, fue detenido en un aeropuerto de París mientras intentaba marcharse del país.

En Francia, donde las leyes de privacidad son estrictas, las imágenes de los sospechosos criminales no se hacen públicas, como a menudo ocurre en otros lugares. Los sospechosos no son exhibidos ante las cámaras al ser arrestados ni se muestran en fotos policiales.

La presunción de inocencia está inscrita en la constitución de Francia y es profundamente valorada en toda la sociedad. Los franceses a menudo expresan sorpresa ante el espectáculo de los juicios penales en Estados Unidos, incluyendo en 2011 cuando los medios fotografiaron a Dominique Strauss-Kahn, entonces candidato en las elecciones presidenciales de Francia, en un "paseo del acusado" hacia una prisión de Nueva York después de ser acusado de agredir sexualmente a una empleada de hotel. Los cargos fueron finalmente desestimados.

La información sobre las investigaciones está destinada a ser secreta bajo la ley francesa, una política conocida como "secreto de instrucción" y solo el fiscal puede hablar públicamente sobre los desarrollos.

La policía y los investigadores no deben divulgar información sobre arrestos o sospechosos sin la aprobación del fiscal, aunque en casos anteriores de alto perfil, funcionarios de sindicatos policiales han filtrado detalles parciales. Beccuau lamentó el sábado la filtración de información sobre la investigación en curso.

Un funcionario policial, que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el caso, dijo a The Associated Press que dos hombres en su treintena, ambos conocidos por la policía, fueron detenidos. Dijo que un sospechoso fue arrestado cuando intentaba abordar un avión con destino a Argelia.

Pueden ocurrir más arrestos a medida que la investigación continúa.

Detalles de la investigación

Los más de 100 investigadores que Beccuau dijo están asignados al caso, revisan 150 muestras de ADN, imágenes de vigilancia y evidencia dejada por los ladrones.

Entre los asignados se encuentra la Brigada para la Represión del Bandidaje, la unidad especial de policía encargada de robos a mano armada, robos graves y robos de arte.

Recuperar las joyas podría ser una de las partes más difíciles del trabajo de los investigadores. Las autoridades francesas han añadido las joyas a la Base de Datos de Obras de Arte Robadas de Interpol, un repositorio global de aproximadamente 57.000 artículos culturales desaparecidos.

Interpol, la red policial internacional más grande del mundo, no emite órdenes de arresto. Pero si las autoridades temen que un sospechoso pueda huir, Interpol puede circular la información utilizando un sistema de avisos codificados por colores.

Los investigadores franceses también pueden trabajar con las autoridades europeas si es necesario. Pueden recurrir a la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, Eurojust, o a su agencia de aplicación de la ley, Europol. Eurojust trabaja a través de la cooperación judicial entre fiscales y magistrados, mientras que Europol trabaja con agencias policiales.

Ambas pueden ayudar a facilitar investigaciones y arrestos en todo el bloque de 27 miembros. Las solicitudes de ayuda deben provenir de las autoridades nacionales, y ninguna de las organizaciones puede iniciar una investigación.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Beccuau dijo que se darán más detalles una vez que expire el tiempo de custodia de los sospechosos. Cuánto tiempo dure eso depende de lo que se les acuse. Si, como han informado los medios franceses, están siendo investigados por conspiración criminal, pueden ser retenidos hasta 96 horas antes de que se presenten cargos.

Pero no hay que esperar una avalancha de actualizaciones. Las acusaciones y veredictos no se hacen públicos rutinariamente en Francia. Los juicios franceses no se televisan, y a los periodistas no se les permite filmar o fotografiar nada dentro de la sala del tribunal durante un juicio.

———

Metz informó desde Rabat, Marruecos. Molly Quell contribuyó con reportes desde La Haya.