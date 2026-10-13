Polonia acusa a Rusia de un sabotaje a la red de comunicaciones Starlink

Polonia culpa a Rusia de un ataque incendiario contra una estación satelital de Starlink en septiembre y dos ciudadanos turcos han sido detenidos en relación con el presunto acto de sabotaje, informaron las autoridades.

Los sospechosos, cuyos nombres no se dieron a conocer de acuerdo con las normas polacas de privacidad, fueron arrestados en Alemania, indicaron funcionarios polacos el lunes. Se les acusa de haber provocado deliberadamente un incendio en infraestructura de Starlink el 23 de septiembre en Wola Krobowska, Polonia, unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Varsovia.

No tenemos ninguna duda de que los servicios de inteligencia rusos están detrás de este acto de sabotaje”, afirmó en un comunicado de prensa Tomasz Siemoniak, el ministro polaco encargado de supervisar los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia rusos recurren cada vez más a personas con vínculos con el mundo criminal, añadió.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el incidente como “otro acto de guerra híbrida” en una publicación en X.

No se dispuso de inmediato de otros detalles.

El incendio provocado en septiembre fue uno de más de 210 incidentes en toda Europa que funcionarios occidentales consideran sabotaje y actividad maliciosa vinculada a Rusia, documentados por The Associated Press desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022.

Las autoridades señalan que entre los objetivos de los ataques están socavar el apoyo a Ucrania, sembrar miedo y discordia en las sociedades europeas y agotar los recursos de investigación. Rusia suele utilizar intermediarios para este tipo de ataques y algunos autores dicen no tener idea de que han sido contratados por Moscú.

El jefe de espionaje polaco dice que los aliados de Ucrania enfrentan una subversión rusa casi constante

Los servicios de inteligencia de Rusia realizan actos de subversión casi “a diario”, dijo Siemoniak el martes en una conferencia de seguridad en Varsovia.

“Ni siquiera pasa una semana sin que ocurran actividades”, comentó, y lo mismo sucede en otros países europeos, una actividad que según dijo está dirigida a los países que apoyan a Ucrania.

Indicó que la actividad maliciosa encubierta de Rusia en Polonia comenzó a inicios de 2024, cuando Rusia reclutó agentes desechables en plataformas como Telegram para ejecutar ataques, incluso contra un centro comercial.

“Nuestro enemigo —es decir, los servicios de inteligencia de Rusia— cambia sus métodos de operación y cuenta con recursos ilimitados”, expresó Siemoniak.

Combatir a los servicios de inteligencia de Rusia no es como desmantelar a un grupo de crimen organizado, en el que el grupo es condenado y el caso se cierra, explicó. En el caso de la actividad subversiva, en cuanto se corta una cabeza, crece otra y “nunca se sabe qué dirección seguirán después”, agregó.

“En los casos de actividad subversiva, es como la historia del dragón al que le siguen creciendo las cabezas y nunca se sabe en qué dirección avanzará después”, dijo a la conferencia Beate Gangås, directora general del Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega. “Estamos en la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial”.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.