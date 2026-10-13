Indonesia devuelve 20 tortugas verdes al mar tras una redada contra el contrabando en Bali

Las autoridades indonesias en la isla turística de Bali liberaron 20 tortugas marinas verdes protegidas de vuelta al océano el martes, después de que fueran halladas y decomisadas en una embarcación vacía, aparentemente abandonada por traficantes de fauna silvestre que huían de una redada policial.

Los agentes realizaron las revisiones finales a las tortugas en un centro de conservación en la isla de Serangan, también conocida como Isla de las Tortugas, en el sur de Bali. Luego levantaron con cuidado a las tortugas con telas azules y las trasladaron en un camión pequeño hasta la orilla.

La policía marítima de Bali frustró el sábado un intento de contrabando con 22 tortugas marinas verdes, conocidas por el nombre científico Chelonia mydas, en las aguas frente a la isla de Serangan, tras recibir un aviso de residentes.

Dos de las 22 tortugas siguen enfermas y necesitan tratamiento antes de que también puedan ser liberadas, informó el martes Gusti Agung Purnama Wirahadi, de la Policía de Agua y Aire de Bali.

Todas las tortugas, que son especies protegidas en Indonesia, fueron encontradas con vida en la embarcación, pero los presuntos contrabandistas ya habían huido del lugar cuando los agentes llegaron.

“Esperamos que nadie se atreva a capturar, mantener o comerciar con estas especies protegidas nunca más”, afirmó Wirahadi.

Las especies de tortugas en Indonesia están protegidas legalmente en virtud de leyes de conservación y pesca desde 1990. Un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente de 2018 aclaró aún más las protecciones para las seis especies de tortugas marinas que se encuentran en las aguas del país. Otras normativas gubernamentales también prohíben su comercio.

Según un estudio global de 2022 realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, la tortuga marina verde representó el 56% de las muertes de tortugas marinas en el periodo de 30 años hasta 2020.

Bali fue en su día un importante centro del tráfico de tortugas marinas verdes, impulsado en parte por el uso histórico de carne de tortuga en ofrendas del hinduismo balinés, la religión predominante en la isla de unos 4,5 millones de habitantes.

Las autoridades en Bali frustraron en junio un intento de comerciar ilegalmente con 21 tortugas marinas verdes protegidas durante una redada en la costa de Pegametan, en la isla, y detuvieron a un hombre de 67 años sospechoso de almacenar a los animales protegidos antes de que fueran distribuidos para su venta.

___

La periodista de The Associated Press Edna Tarigan en Yakarta contribuyó a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.