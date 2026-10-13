Bulgaria despliega rescatistas tras ataques de drones a 2 barcos en el mar Negro, que hundieron uno
Bulgaria dice que ataques con drones golpearon dos barcos en el mar Negro y hundieron uno
Varios drones atacaron dos barcos en el mar Negro frente a Bulgaria y hundieron uno y provocando operaciones de rescate de emergencia la madrugada del martes temprano, indicó el primer ministro búlgaro, Rumen Radev.
Se rescató a un tripulante de la embarcación hundida, indicó Radev, que no dio detalles sobre los demás que iban a bordo.
Los rescatistas evacuaron a los 15 tripulantes del otro barco, el Chelsea 3, con bandera de Malta, y cinco recibieron tratamiento por lesiones leves, añadió el mandatario.
Radev calificó los ataques de “absolutamente inaceptables” y solicitó asistencia de la OTAN y de la Unión Europea, al señalar que Bulgaria carecía de pruebas claras para identificar a los responsables.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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