FMI eleva ligeramente su pronóstico de crecimiento mundial este año

El Fondo Monetario Internacional elevó ligeramente el martes sus pronósticos para la economía mundial este año, pero aun así prevé un crecimiento lento del 3,1%.

El FMI había previsto en julio un crecimiento global del 3,0%. La economía mundial se expandió a un ritmo anual del 3,5% en 2025.

El informe Perspectivas de la economía mundial del FMI indica que ahora espera que los precios del petróleo suban casi 41% este año, con un promedio de 96 dólares por barril, lo que impulsará la inflación mundial a 4,7% en 2026, en comparación con 4,1% el año pasado.

La actualización difundida el martes, mientras líderes económicos y financieros mundiales se reúnen en Bangkok para las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial, señala que el auge de la inteligencia artificial está compensando el daño provocado por el fuerte aumento de los precios del petróleo y el gas.

La IA tiene impactos desiguales

Pero los beneficios del auge de la IA no se reparten por igual: Estados Unidos y China representan más de tres cuartas partes de la demanda neta de importaciones de chips de computadora y otros equipos relacionados con la IA, indicó.

“Las perspectivas son muy desiguales”, manifestó a los periodistas en Bangkok Silvana Tenreyro, directora de investigación del FMI.

El crecimiento está cada vez más concentrado: 32 países representan el 95% del crecimiento mundial, señala el informe. Eso se compara con 54 países en abril.

“La economía mundial no se está desacelerando o acelerando simplemente; más bien, el crecimiento se está reasignando entre países según su exposición al shock de oferta inducido por la guerra y la fortaleza de la demanda relacionada con la IA”, afirma.

Los efectos de la IA sobre el empleo son un foco clave de las reuniones en Bangkok, los cuales la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, describió el lunes como “un tsunami de avance lento, pero tsunami al fin y al cabo”.

“Estimamos que el impacto con el tiempo sobre los empleos a nivel mundial ronde el 40%: empleos que se verán potenciados o degradados o eliminados. Y ya estamos viendo parte de ese impacto”, sostuvo.

La deuda sigue siendo una preocupación clave

La semana pasada, la directora del FMI instó a los países, tanto ricos como pobres, a esforzarse más para mejorar sus finanzas nacionales, y señaló que los niveles crecientes de deuda suponen un riesgo cada vez mayor para la estabilidad financiera mundial.

Eso es especialmente cierto en un momento de altos costos de endeudamiento, comentó Tenreyro.

El informe indica que se prevé que el crecimiento en las economías avanzadas repunte ligeramente este año, a 2,1% respecto a 2,0% en 2025, y luego se desacelere a 1,9% el próximo año.

Basó sus pronósticos en el supuesto de que los embarques de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz se reanudarán para marzo, y de que el auge de la demanda de IA se moderará.

El crecimiento en Estados Unidos se mantendrá sin cambios, en 2,3%, señaló.

Los países que están algo aislados de los shocks energéticos de la guerra con Irán y que se benefician de la rápida adopción de la IA están logrando mantener el crecimiento. Pero las economías en desarrollo y los mercados emergentes, más vulnerables al aumento de los costos del petróleo y el gas, experimentarán una desaceleración en el crecimiento a 3,7% este año, comparado con 4,5% en 2025, según el informe. Pronostica que recuperarán impulso el próximo año, expandiéndose a un ritmo anual del 4,4%.

La situación es mucho peor en Oriente Medio y Asia Central, donde se prevé que las economías de esas regiones se contraigan este año antes de recuperarse con una tasa de crecimiento del 6,3% en 2027.

Las perspectivas varían por región

Se espera que los 21 países europeos que comparten el euro crezcan 1,1% este año y 1,2% en 2027.

Se pronostica que China, la segunda economía del mundo, se expanda 4,5% este año, por debajo de 5% en 2025, en línea con el objetivo oficial del gobierno.

También se prevé una vez más que India sea la economía grande de más rápido crecimiento del mundo, avanzando a un ritmo del 7%, por debajo del vertiginoso 7,7% del año pasado.

___

Los periodistas de The Associated Press Haruka Nuga y Tian Macleod Ji contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.