Diez heridos en ataques nocturnos rusos con misiles y drones contra Kiev

Al menos 10 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas después de que Rusia lanzara un ataque nocturno con misiles y drones contra Kiev el sábado en la madrugada, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Se reportaron explosiones e incendios en los distritos Solomianskyi, Darnytskyi y Dniprovskyi de la capital, informó el servicio de emergencias en un comunicado en Telegram. En el distrito Solomianskyi, un impacto provocó un incendio en un edificio de oficinas y almacén de tres pisos, mientras que en el distrito Dniprovskyi se incendió otro almacén tras ser alcanzado.

Rusia lanzó 10 misiles de varios tipos, incluidos seis balísticos, junto con 121 drones contra Ucrania durante la noche, informó la Fuerza Aérea ucraniana. Las defensas antiaéreas del país indicaron que derribaron o suprimieron electrónicamente dos misiles y 111 drones.

La Fuerza Aérea señaló que se registraron impactos directos en 11 lugares por misiles balísticos, dos misiles guiados tierra-aire y siete drones de ataque. También se reportó la caída de escombros de armas interceptadas en otros tres lugares.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas habían atacado instalaciones de producción de drones en Kiev, al igual que en los puertos de Izmail y Chornomorsk, en la región sureña ucraniana de Odesa.

El ministerio también sostuvo que las defensas antiaéreas rusas destruyeron 178 drones ucranianos durante la noche sobre ocho regiones rusas, y también sobre la península de Crimea —ocupada por Moscú— y los mares Negro y de Azov.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.