Estatus de protección temporal de 200,000 salvadoreños, en el limbo ante plazo del gobierno de Trump

Las protecciones legales temporales para unos 200.000 inmigrantes de El Salvador estaban en el limbo el miércoles, mientras se acercaba el plazo para que el gobierno del presidente Donald Trump decidiera si debían terminar, como ha sucedido con cientos de miles de personas de Venezuela, Haití y otros países.

La designación de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) vence el miércoles, pero la ley no establece una hora específica para que eso ocurra. Si el Departamento de Seguridad Nacional no toma ninguna medida, las protecciones se prorrogan automáticamente por seis meses. Este inusual respiro ocurrió en mayo, cuando las protecciones se extendieron automáticamente para unos 11.000 libaneses, lo que les permitió quedarse y trabajar en Estados Unidos durante otros 180 días.

Unas 200.000 personas de El Salvador han vivido en Estados Unidos desde 2001 bajo el TPS, que permite que quienes ya están en el país permanezcan con permisos de trabajo por periodos renovables de hasta 18 meses, si el secretario de Seguridad Nacional determina que las condiciones no son seguras para regresar. Son elegibles para obtener permisos de trabajo.

Durante el segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha puesto fin al TPS para más de 1 millón de personas de 14 países, entre ellos, El Salvador, Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria. Solo unas 103.000 personas de tres países siguen protegidas, con fechas de terminación en octubre para Ucrania y Sudán, y en noviembre para Líbano.

El gobierno de Trump obtuvo una gran victoria cuando la Corte Suprema dictaminó en junio que el DHS actuó dentro de los límites de su autoridad al poner fin al TPS para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios. El impacto de la decisión se extiende mucho más allá de haitianos y sirios, y podría afectar a casi 1,3 millones de personas de 17 países con TPS.

El Congreso creó protecciones temporales en 1990

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.

Se concedió a El Salvador tras dos devastadores terremotos ocurridos en 2001 que dejaron a cientos de miles de personas sin hogar. Poco antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden extendió el TPS para El Salvador por 18 meses, hasta el 9 de septiembre de 2026.

La gran mayoría de los salvadoreños con TPS tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Muchos han perdido sus empleos y temen ser detenidos, separados de sus familiares estadounidenses y deportados a un país que apenas conocen.

El Salvador ha sido un aliado de Trump

El Salvador, que alguna vez fue uno de los lugares más violentos del mundo, se ha convertido en uno de los países más seguros del continente desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó arrestos masivos en 2022. El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó el aviso de viaje para El Salvador a su nivel más alto en abril de 2025, citando una disminución de los delitos violentos y los homicidios.

Bukele ha sido un aliado de la política de deportaciones masivas de Trump y fue uno de los primeros países en recibir deportados y mantenerlos en una megacárcel en El Salvador, también conocida como CECOT.

Grupos de derechos humanos y defensores han denunciado detenciones masivas y arbitrarias, tortura y desapariciones en el sistema penitenciario del país centroamericano.

Trump recibió a Bukele en la Casa Blanca en abril de 2025 y lo invitó a participar en una coalición militar para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Menos de un año después, en julio de 2026, Trump y Bukele se reunieron de nuevo en Washington; el presidente salvadoreño no ha declarado públicamente si solicitó al gobierno de Trump una extensión del TPS.

En 2019, durante el primer gobierno de Trump, Bukele le pidió a Trump que extendiera el TPS. Se mantuvo porque había demandas.

Los salvadoreños en Estados Unidos enviaron 9.900 millones de dólares en remesas a El Salvador el año pasado, lo que representó el 24% del producto interno bruto del país, según el banco central de El Salvador.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.