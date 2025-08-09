Policía arresta a más de 200 personas en protesta propalestina en Londres

La policía británica arrestó a más de 200 personas el sábado en el centro de Londres, en una manifestación en la que los partidarios de un grupo propalestino recientemente proscrito desafiaron intencionalmente la ley como parte de su esfuerzo para obligar al gobierno a reconsiderar la prohibición.

A principios de julio, el Parlamento aprobó una ley que proscribe al grupo Palestine Action y convierte en delito apoyarlo públicamente. Esto ocurrió después de que varios activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y vandalizaran dos aviones cisterna en protesta contra el apoyo de Reino Unido a la ofensiva de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

Simpatizantes del grupo, que en el último mes han llevado a cabo una serie de protestas en todo Reino Unido, argumentan que la ley restringe ilegalmente la libertad de expresión.

Desafiando a la policía a arrestarlos

Más de 500 manifestantes llenaron el sábado la plaza frente a las Cámaras del Parlamento, muchos de ellos, desafiando a la policía a arrestarlos al mostrar carteles que decían “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”. Eso bastó para que la policía interviniera.

Pero a medida que la manifestación concluía, la policía y los organizadores discutieron sobre el número de arrestos, ya estos últimos buscaban demostrar que la ley era impracticable.

“Las fuerzas del orden solo han podido arrestar a una fracción de aquellos que supuestamente cometen delitos de ‘terrorismo’, y la mayoría de ellos fueron liberados bajo fianza en la calle y se les ha permitido irse a casa”, dijo en un comunicado el grupo Defend Our Juries, que organizó la protesta. “Esto es una gran vergüenza para el gobierno, y socava aún más la credibilidad de esta ley ampliamente ridiculizada, introducida para castigar a quienes exponen los propios crímenes del gobierno”.

El Servicio de Policía Metropolitana de Londres respondió rápidamente, diciendo que las afirmaciones eran falsas y que muchos de los que se reunieron en la plaza eran espectadores, medios de comunicación o personas que no sostenían pancartas en apoyo del grupo.

“Estamos seguros de que cualquiera que haya venido hoy a la Plaza del Parlamento para sostener una pancarta para expresar su apoyo a Palestine Action fue arrestado o está en proceso de serlo”, dijo la fuerza policial en un comunicado.

El viernes, la policía señaló que la manifestación era inusual en el sentido de que los manifestantes querían ser arrestados en grandes números para imponer presión a la policía y al sistema de justicia penal en general.

Por qué el grupo está proscrito

El gobierno decidió prohibir a Palestine Action después de que varios activistas irrumpieran en una base de la fuerza aérea británica en el sur de Inglaterra el 20 de junio para protestar contra el apoyo militar británico a la guerra entre Israel y Hamás. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna en la base RAF Brize Norton en Oxfordshire y causaron otros daños con palancas.

Anteriormente, Palestine Action había actuado contra diversos contratistas de defensa israelíes y otros sitios en el Reino Unido que, en su opinión, tienen vínculos con el ejército israelí.

Los partidarios del grupo han impugnado la prohibición en los tribunales, diciendo que el gobierno ha ido demasiado lejos al declarar a Palestine Action como una organización terrorista.

“Una vez que se separa el significado de ‘terrorismo’ de las campañas de violencia contra una población civil y se extiende para incluir a aquellos que causan daño económico o vergüenza a los ricos, a los poderosos y a los criminales, entonces el derecho a la libertad de expresión no tiene sentido y la democracia está muerta”, dijo Defend Our Juries en su sitio web.

Fin de semana lleno de protestas

Los arrestos frente al Parlamento se produjeron en lo que se prevé sea un fin de semana lleno de manifestaciones en Londres, ya que la guerra en Gaza y las preocupaciones sobre la inmigración impulsan protestas y contraprotestas en todo Reino Unido.

Mientras que el primer ministro Keir Starmer ha enfurecido a Israel con planes para reconocer un estado palestino en los próximos meses, muchos simpatizantes de los palestinos en Gran Bretaña critican al gobierno por no hacer lo suficiente para poner fin a la guerra en Gaza.

Manifestantes propalestinos se reunieron el sábado por la tarde en el centro de Londres para una marcha que terminó frente a las puertas del número 10 de Downing Street, la residencia oficial y oficinas del primer ministro.

El domingo, varios grupos tienen previsto marchar por el centro de Londres para exigir la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Milicianos palestinos han mantenido a los cautivos desde que atacantes liderados por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes. Quedan 50 en cautiverio, de los cuales se cree que 20 aún están vivos.

La policía también se prepara para enfrentar protestas frente a hoteles en todo el país que se utilizan para albergar a solicitantes de asilo. En las últimas semanas, manifestantes y contramanifestantes se han enfrentado frente a dichos hoteles, y algunas personas afirman que los migrantes representan un riesgo para sus comunidades, mientras que otras denuncian el racismo antiinmigrante.

El comisionado adjunto Ade Adelekan dijo que la magnitud de los eventos “pondrá presión” sobre el departamento de policía.

“Estos serán unos días particularmente ajetreados en Londres, con muchas protestas y eventos simultáneos que requerirán una importante presencia policial”, dijo Adelekan antes de que comenzaran las protestas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.