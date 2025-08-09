Bomberos luchan para evitar rebrotes del mayor incendio forestal en Francia

Unos 1.400 bomberos fueron desplegados el sábado en la región de Aude, en el sur de Francia, para evitar que el mayor incendio forestal registrado en el país en décadas se reavive, mientras se permitía a los residentes regresar a sus hogares.

El prefecto de Aude, Christian Pouget, indicó que el fuego estaba contenido desde el jueves tras haber arrasado más de 160 kilómetros (62 millas) cuadrados en esta región boscosa conocida por sus bodegas. Todas las carreteras estaban reabiertas, pero las autoridades prohibieron estrictamente el acceso al bosque, indicó Pouget en una conferencia de prensa el sábado.

"La lucha continúa, los bomberos siguen trabajando para evitar que se reavive (el fuego)", declaró.

El incendio dejó un muerto y 25 heridos, incluyendo 19 bomberos, agregó Pouget.

Se espera que las altas temperaturas previstas para los próximos días compliquen los esfuerzos de los bomberos.

"El incendio no se extinguirá hasta dentro de varias semanas", indicó el coronel Christophe Magny, director del departamento de bomberos de Aude, que añadió que hay varios "puntos calientes" que están siendo monitoreados de cerca.

La agencia meteorológica de Francia, Meteo France, puso la mitad sur del país bajo alerta máxima por ola de calor. En la región de Aude se esperan temperaturas de hasta 39º Celsius (102º Fahrenheit) el sábado.

El sur de Europa ha registrado múltiples incendios de gran tamaño este verano. Los científicos advierten que el cambio climático está exacerbando la frecuencia y la intensidad del calor y la sequía, lo que hace que la región sea más vulnerable a los incendios forestales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.