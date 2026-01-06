España registró un aumento de la mortífera peste porcina africana que azota Cataluña, mientras las autoridades recurren a drones y helicópteros para ayudar a contener el brote.

El Departamento de Agricultura de la región anunció el lunes que otros 18 jabalíes murieron a causa de la enfermedad, altamente contagiosa, cerca de Sardañola del Vallés, lo que eleva la cifra a un total de 47.

Según el ministerio, el aumento se debe a la ampliación de las pruebas en zonas de difícil acceso, exploradas por vía aérea durante las vacaciones de Navidad. Subrayó que se trataba de una “acumulación” de casos notificados, y no de un repunte “repentino”.

España intensificó sus esfuerzos de contención en diciembre, recurriendo a perros rastreadores y al ejército para ayudar a rastrear la propagación. En las últimas semanas, se analizaron más de 620 jabalíes, y alrededor del 8 % dio positivo en las pruebas del virus.

Los investigadores creen que la variante “Bellaterra” podría ser una nueva mutación, después de que no coincidió con ninguna muestra conservada localmente.

El gobierno local restó importancia a la teoría de que podría haberse propagado desde un laboratorio, y el ministro de Agricultura, Oscar Ordeig, pidió “prudencia” la semana pasada mientras continúan las investigaciones.

La policía española allanó el mes pasado un laboratorio financiado por el Estado cerca de Barcelona como parte de una de las investigaciones sobre los orígenes del brote, ante la preocupación de que la enfermedad pudiera haberse escapado de las instalaciones.

La secuenciación del genoma reveló que la cepa es similar a las utilizadas en investigación y desarrollo de vacunas, a diferencia de otros casos europeos.

Pero el análisis realizado por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona no encontró coincidencias con las que posee localmente Cresa. El gobierno local cree que hay una posibilidad “remota” de que proceda de un laboratorio.

open image in gallery Un cartel de advertencia de la policía local con la leyenda “Zona de vigilancia de la peste porcina africana” colocado en un poste a la entrada del parque natural de Collserola, cerca de Barcelona ( AFP via Getty Images )

A principios de diciembre, el Sr. Ordeig declaró a Catalunya Radio que las autoridades estaban trabajando con la hipótesis de que el virus podría haberse propagado a partir de alimentos contaminados introducidos en el país desde el extranjero.

“La opción más probable (...) es que algún fiambre, un sándwich, un alimento contaminado, pudiera acabar en un cesto de basura —hay que tener en cuenta que Bellaterra es una zona con mucho tránsito de personas de toda Europa— y que luego un jabalí se lo hubiera comido y se hubiera infectado”, dijo entonces.

El periódico español El País informó de que el jabalí podría haber comido una salchicha contaminada en un bocadillo tirado en una zanja y luego haberse infectado.

Se trata del primer brote de PPA en España desde 1994, y el virus se detectó exclusivamente en animales salvajes en las colinas de Collserola, en las afueras de Barcelona, sin que se hayan registrado casos en granjas.

Aunque es inofensiva para los seres humanos, la PPA se propaga rápidamente entre los cerdos y los jabalíes.

El virus se identificó inicialmente en dos jabalíes de Bellaterra, en la sierra de Collserola, a finales de noviembre.

La propagación sigue siendo acuciante, ya que está en juego la multimillonaria industria porcina española. Los exportadores catalanes perdieron 62 millones de euros solo en el primer mes del brote, según El Periódico.

Traducción de Olivia Gorsin