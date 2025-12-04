España recurrió al ejército para ayudar a contener un brote de un virus mortal que afecta a los cerdos y que podría haberse originado a partir de un sándwich contaminado.

Las autoridades desplegaron soldados en un esfuerzo desesperado por identificar y controlar la peste porcina africana (PPA), que se está extendiendo entre los animales de los alrededores de Barcelona por primera vez en tres décadas.

Ahora se están utilizando drones y perros rastreadores para cazar cadáveres de jabalíes y someterlos a pruebas. El número de casos confirmados en jabalíes se disparó a nueve el martes, en comparación con los dos de la semana pasada.

Oscar Ordeig, consejero de Agricultura, reveló a Catalunya Radio que la hipótesis de las autoridades es que el virus se propagó a partir de alimentos contaminados introducidos en el país desde el extranjero.

“La opción más probable [...] es que un producto de charcutería, un sándwich, un alimento contaminado, pudiera acabar en la basura (hay que tener en cuenta que Bellaterra es una zona con mucho tráfico de toda Europa) y que luego un jabalí se lo haya comido y se haya infectado”, explicó el lunes.

open image in gallery Las autoridades investigan más posibles casos de infección ( AP )

El periódico español El País informó que el jabalí podría haber comido la salchicha contaminada en un emparedado tirado en una zanja, y luego se infectó.

Las autoridades están analizando actualmente más casos sospechosos en la zona y pronostican que el número aumente.

Ordeig aseguró que la ausencia de jabalíes infectados en otros lugares de Cataluña y Francia hasta ahora sugiere que el transporte de alimentos contaminados por parte de los humanos podría haber introducido el virus. La zona infectada está cerca de la autopista AP-7, una importante vía de transporte que une España y Francia.

La PPA es inofensiva para el ser humano, pero se propaga rápidamente entre cerdos y jabalíes, para los que puede ser mortal. No es lo mismo que la gripe porcina y no afecta a los humanos.

La enfermedad es muy contagiosa y puede propagarse si cerdos sanos comen productos infecciosos o entran en contacto con cerdos infectados u objetos contaminados.

El caso más reciente en España se detectó por primera vez en dos jabalíes en una zona boscosa y montañosa a las afueras de Barcelona, antes de que el martes se registraran siete casos más.

open image in gallery Limpieza de jaulas durante un brote de PPA en Alemania en 2021 ( dpa-Zentralbild )

El brote ha obligado a España a congelar algunas exportaciones, ante la amenaza a su multimillonaria industria porcina. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) británico dijo el viernes que bloquearía la entrada de carne de cerdo española en el país hasta nuevo aviso.

China también prohibió las importaciones de carne de cerdo de la provincia de Barcelona a medida que iban apareciendo los informes.

Los esfuerzos para controlar el brote se intensificaron el domingo, ya que se desplegaron 300 policías catalanes y agentes rurales, seguidos el lunes por 117 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) española.

En cuanto a las granjas, la asociación profesional Interporc declaró que se habían reforzado los estrictos controles ya existentes para la prevención de enfermedades.

Entre ellos, pruebas y cuarentena de los nuevos animales, vallado del perímetro y redes antipájaros, desinfecciones y controles periódicos del agua potable, un estricto código de vestimenta de los empleados y un almacenamiento adecuado de las muestras de semen porcino.

Los veterinarios del Gobierno estaban revisando las granjas y tomando muestras, pero ninguna de las 39 de la zona ha dado positivo.