Argentina declara organizaciones terroristas a cinco grupos criminales de México, Ecuador y Colombia

Argentina declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrillas de América Latina —entre ellos el mexicano Cártel de Sinaloa — en línea con la política de seguridad de Estados Unidos, su mayor aliado en la región.

La decisión del gobierno argentino, que fue publicada el jueves en el Boletín Oficial, se produjo al mes siguiente de que creciera a un total de 21 el número de grupos criminales de la región calificados como organizaciones terroristas extranjeras por la administración de Donald Trump.

La resolución argentina incluye, además del cártel mexicano, a la Nueva Familia Michoacana, también de México, y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones. Todos integran la lista del gobierno de Trump.

La medida de Milei alcanza asimismo a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que son las disidencias de las extintas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en Colombia hace una década y continúan alzadas en armas. Los dos grupos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos años atrás.

Un comunicado de la Oficina del Presidente difundido el miércoles por la noche argumentó que los cinco grupos designados como terroristas están vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.

El gobierno del mandatario libertario describió al Cártel de Sinaloa como una organización transnacional dedicada al narcotráfico y los secuestros extorsivos. A su vez señaló que las FARC-EP y el ELN son organizaciones insurgentes de extrema izquierda basadas en los principios del marxismo-leninismo y de la revolución armada. En tanto, consideró a Los Tiguerones, al que vinculó con el sicariato y el tráfico de drogas, uno de los grupos criminales más violentos de la región.

La decisión se conoce dos semanas después de que el gobierno de Milei anunciara que Estados Unidos creó en Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés). Con esos fines, el gobierno de Trump aprobó un fondo de 13,35 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En meses previos el gobierno de Milei declaró a otras organizaciones como terroristas y las incorporó al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. La medida alcanzó al Cártel de los Soles, originado en Venezuela, al Cártel Jalisco Nueva Generación de México y a tres ramas de la Hermandad Musulmana, entre otros grupos.

——

En esta nota colaboró la periodista de AP Astrid Suárez desde Bogotá.