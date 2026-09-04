Partido Reform UK suspende a dos funcionarios implicados en escándalo de donaciones

El partido antiinmigración Reform UK suspendió el viernes a dos funcionarios de alto rango que fueron grabados aparentemente hablando de aceptar fondos de un donante extranjero, en una posible vulneración de la ley electoral británica.

El partido informó que Dan Jukes, un asesor del líder de partido Nigel Farage, y el jefe de políticas James Orr “han dejado sus respectivos cargos” a la espera del resultado de una investigación interna.

El jueves, la cadena Channel 4 emitió imágenes en que Jukes, durante un almuerzo con Farage, habla de un plan para canalizar una donación de 500.000 libras (675.000 dólares) de un financiero de Estados Unidos a través de su hijo, radicado en el Reino Unido. El “hijo” era en realidad un reportero del grupo de investigación Verbatim, y el “padre”, un actor.

En otras imágenes, Orr, un teólogo de la Universidad de Cambridge, parece hablar de lograr que el donante estadounidense pague encuestas de opinión encargadas por Reform UK. Orr le dice al reportero encubierto: “simplemente no tenemos donantes residentes en el Reino Unido, ni entidades británicas, que nos apoyen”.

La ley electoral del Reino Unido establece que los partidos sólo pueden aceptar donaciones de votantes británicos o de empresas registradas en el Reino Unido.

Las acusaciones ensombrecieron la conferencia anual de Reform UK, que se celebra el viernes y el sábado en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Farage insistió en que el partido no había infringido ninguna norma ni aceptado “dinero turbio”, y acusó a los periodistas de “tender una trampa” por parte de lo que calificó como activistas climáticos financiados desde el extranjero. Verbatim es una filial del Centre for Climate Reporting, un grupo de investigación sin fines de lucro que afirma financiarse con subvenciones y donaciones.

“Consiguieron que un par de nuestros contratistas dijeran cosas que quizá no deberían haberse dicho", declaró Farage a la emisora de radio LBC. "Y como resultado de eso, ya sabe, los han apartado esta mañana. Y sí, ya sabe, no estoy contento con esto”.

El gobernante Partido Laborista y los opositores Liberal Demócratas señalaron que habían remitido las denuncias a la Policía Metropolitana de Londres. La Comisión Electoral, que supervisa las elecciones en el Reino Unido, indicó que estaba “considerando toda la información pertinente, en línea con nuestro mandato regulatorio, y estamos en contacto con la Policía Metropolitana”.

Fundado en 2018 como el Partido del Brexit para impulsar una ruptura dura con la Unión Europea, Reform UK ha crecido rápidamente en afiliación y apoyo desde que cambió su nombre en 2021 y afinó su mensaje antisistema y antiinmigración.

Aunque sólo ocupa ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, a menudo ha encabezado las encuestas de opinión y fue el gran ganador en las elecciones locales de mayo, un resultado que ayudó a impulsar a un Partido Laborista en pánico a reemplazar al entonces líder Keir Starmer por el nuevo primer ministro Andy Burnham.

Pero Reform UK ha sufrido reveses recientemente: perdió varias elecciones parciales y afronta cuestionamientos sobre su financiación. Farage renunció a su escaño en la Cámara de los Comunes en julio cuando enfrentaba una investigación parlamentaria de ética por un regalo no declarado de 5 millones de libras que recibió en 2024 de parte de un multimillonario de las criptomonedas radicado en Tailandia, antes de ser elegido al Parlamento.

Farage afirmó que se postularía para la reelección y dejaría que los votantes lo juzgaran. Ganó con facilidad la elección de agosto, que sus críticos desestimaron como una maniobra publicitaria y que fue boicoteada por todos los demás partidos principales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.