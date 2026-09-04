Trump nombra a Adam Telle como secretario interino del Ejército tras la salida de Driscoll

El presidente Donald Trump nombró el jueves a Adam Telle, un funcionario civil de alto rango en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, como secretario interino del Ejército en lugar de Dan Driscoll, cuya salida se produjo en medio de varios reportes de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Telle funge actualmente como subsecretario del Ejército para obras civiles. Pero pasó más de 20 años trabajando para senadores republicanos, así como en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, donde se desempeñó como el principal enlace del presidente con el Senado, de acuerdo con una biografía del Ejército,

“Es un gran patriota que tiene el respeto de todos”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Hegseth reiteró las palabras del mandatario en su propia publicación en la red social X.

“Muchas felicitaciones a Adam. Fuerte y muy listo”, indicó. “Sin duda es un gran patriota — y será un activo inmediato" para el Ejército.

Driscoll no explicó la decisión de presentar su renuncia esta semana como el principal funcionario civil del Ejército. Han surgido un gran número de reportes de sus desacuerdos con Hegseth, y algunos de los aliados de Driscoll dentro del Ejército fueron destituidos este año.

Telle ha trabajado en la Oficina de Obras Civiles del Ejército desde agosto de 2025, según Legistorm, un sitio web que da seguimiento de legisladores y miembros del Capitolio. Se desempeñó anteriormente como jefe de despacho del senador republicano Bill Hagerty de 2021 a 2025.

Telle pasó 18 meses en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump y 10 años trabajando para el fallecido senador republicano Thad Cochran, indicó el sitio web.

También trabajó como principal miembro del personal en la Subcomisión de Seguridad Nacional de la Comisión de Asignaciones del Senado, según las declaraciones de Hagerty cuando se nominó a Telle para el cargo de obras civiles en mayo de 2025.

En su puesto más reciente, Telle se enfocó en asuntos relacionados con la navegación comercial, la reducción de daños por inundaciones y los permisos en virtud de la Ley de Aguas Limpias. Telle emitió un comunicado en agosto sobre la aprobación de los planes de una empresa para desviar un viejo oleoducto alrededor de una reserva tribal en Wisconsin. En mayo, fue citado en un reportaje de The Forum —un periódico de Fargo, Dakota del Norte— sobre un proyecto de control de inundaciones de 3.200 millones de dólares que protegerá a más de 200.000 personas.

Telle ahora será el responsable de supervisar la fuerza de combate más grande del país en un momento en el que Estados Unidos permanece en un conflicto armado con Irán y hay un importante despliegue de fuerzas del Ejército en Oriente Medio.

La guerra ha contribuido de manera significativa a la reducción en el inventario de armas críticas de Estados Unidos, como los sistemas interceptores de misiles Patriot y THAAD, que son operados por el Ejército.

Driscoll, un veterano del Ejército que sirvió en Irak, es amigo del vicepresidente JD Vance y mantenía buenas relaciones con legisladores de ambos partidos.

Entre sus aliados al interior del Ejército que fueron destituidos por Hegseth figuraba su máximo líder uniformado, el general Randy George. El general Christopher LaNeve asumió como jefe interino del Estado Mayor del Ejército y recientemente canceló un programa de modernización de drones que Driscoll había impulsado.

Driscoll habló con Trump sobre el estado actual del Ejército antes de presentar su renuncia, informó The Associated Press.

Driscoll no hizo alusión a algún problema en particular durante el comunicado en el que anunció su salida, diciendo el martes que ha sido “el honor de su vida” servir como secretario del Ejército bajo Trump y Hegseth.

Demócratas y republicanos lamentaron la salida de Driscoll, y algunos culparon directamente a Hegseth.

El senador Thom Tillis, un republicano por Carolina del Norte que ha tenido desacuerdos ocasionales con Trump, afirmó en redes sociales que Hegseth “está creando un vacío de liderazgo en la cima de nuestras filas militares”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.