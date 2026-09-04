Líder del norte de Chipre dice que se recuperaron 2 cuerpos más del ferry hundido

Los restos mortales de otras dos víctimas del naufragio de un transbordador frente a la costa de Chipre han sido recuperados, dijo el líder del territorio norteño de la isla el viernes.

Con estas se elevan a 12 las muertes confirmadas, y otras 16 personas siguen desaparecidas, señaló el primer ministro Unal Ustel en declaraciones recogidas por el periódico chipriota Kibris.

A bordo del Filo Jet iban 267 personas —entre pasaje y tripulantes— cuando volcó y se hundió tras salir de Kyrenia, un puerto en el norte de Chipre, con destino a Tasucu, Turquía, el domingo por la tarde.

Dos buques de búsqueda y rescate de la marina turca se sumaron al operativo y llevaban vehículos sumergibles capaces de llegar a los restos del ferry, a unos 550 metros (1.804 pies) de profundidad.

En declaraciones a reporteros en Kyrenia —Girne en turco—, Ustel indicó que los restos mortales pertenecían a dos mujeres. Antes se habían hallado los cuerpos de un hombre y una mujer.

“Nuestras operaciones de búsqueda para localizar a las 16 personas desaparecidas continúan ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el firme apoyo de la República de Turquía y la participación de todas las unidades pertinentes. Están llevando a cabo estas operaciones en condiciones muy difíciles”. añadió Ustel.

El operativo abarca unos 7,5 kilómetros (4,5 millas) de la costa del norte de Chipre.

Los sobrevivientes contaron que el ferry, un catamarán de casco ancho, empezó a escorarse y a entrarle agua después de que escucharan varios ruidos fuertes desde debajo de las cubiertas, lo que desató el pánico a bordo. Algunas personas quedaron atrapadas dentro de la zona de asientos de pasajeros mientras el agua entraba a chorros y el barco se ladeaba hasta quedar de costado, agregaron.

Ocho tripulantes y un directivo de la empresa propietaria del ferry, Filo Denizcilik, están detenidos. Otras cinco personas, entre ellas trabajadores de Filo Denizcilik y funcionarios portuarios, también están siendo investigadas.

Chipre quedó dividido por líneas étnicas en 1974, y los chipriotas turcos declararon la independencia en 1983. Solo Turquía reconoce el norte de la isla como independiente, y tiene más de 35.000 soldados desplegados en esa zona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.