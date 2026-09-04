Israel libera a 4 presos libaneses más en acuerdo ligado a judíos desaparecidos en guerra en Líbano

Cuatro prisioneros de Líbano retenidos en Israel fueron liberados y entregados a las autoridades libanesas a través del Comité Internacional de la Cruz Roja el viernes, como parte de un acuerdo entre ambos países. A cambio, Beirut aceptó buscar los cuerpos de ciudadanos libaneses de origen judío que desaparecieron durante la guerra civil del país hace décadas.

Se cree que decenas de libaneses están retenidos en centros de detención israelíes —tanto civiles como miembros del grupo político-paramilitar Hezbollah capturados durante enfrentamientos en el sur de Líbano. En total, cinco detenidos han sido liberados en virtud del acuerdo actual, todos ellos civiles.

El primer prisionero libanés, identificado como Malek Ghazi, fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja y luego al ejército libanés el jueves.

Periodistas de The Associated Press que esperaban en un puesto de control al sur de la ciudad de Tire, en el sur de Líbano, vieron el viernes por la mañana un convoy de vehículos del CICR que se dirigía al paso fronterizo de Naqoura y cómo regresó más tarde. Luego, el convoy entró en un cuartel del ejército libanés en Tiro.

Mahmoud Ayash, hermano de Hussein Ayash, un prisionero del pueblo de Harouf, donde lo esperaba, contó que su hermano llevaba unos tres meses retenido y que había llamado desde el paso fronterizo de Naqoura para decir que lo habían liberado y que estaba con la Cruz Roja.

“Espero que todos nuestros prisioneros en cárceles israelíes sean liberados y que todos los ciudadanos libaneses sean puestos en libertad”, manifestó.

Ahmed Atwe, que también esperaba en el puesto de control, explicó que su familiar, Mohammed Juheir, era un pescador del pueblo fronterizo de Naqoura que fue capturado en el mar por fuerzas israelíes hace un año, cuando estaba vigente un acuerdo de alto el fuego.

El CICR señaló en un comunicado que los prisioneros restantes le fueron entregados el viernes. El grupo pidió que sus equipos puedan acceder a quienes permanecen retenidos, apuntando que no pueden visitar a detenidos en Israel desde octubre de 2023.

“Muchas familias en Líbano todavía esperan respuestas sobre el destino de sus seres queridos, que podrían estar detenidos, fallecidos o en paradero desconocido”, dijo.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó en un comunicado el jueves que el país aceptó liberar a cinco civiles libaneses detenidos por fuerzas israelíes en el sur de Líbano después de que Beirut colaborase en la búsqueda de los cuerpos de líderes judíos libaneses que fueron “secuestrados y asesinados por organizaciones terroristas” en la década de 1980, durante la guerra civil en el país.

Según funcionarios, laa liberaciones fueron resultado de la mediación de Estados Unidos y de las negociaciones en marcha entre Israel y Líbano. El presidente libanés, Joseph Aoun, dio las gracias a “Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump” en un comunicado el viernes.

Quedan otros asuntos espinosos por resolver. Líbano e Israel, que no tienen relaciones diplomáticas, iniciaron unas inusuales negociaciones directas tras el estallido de la última guerra entre Israel y Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, el 2 de marzo.

Hezbollah disparó misiles al otro lado de la frontera dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. Israel lanzó bombardeos aéreos y una invasión terrestre del país vecino y ahora ocupa una amplia franja del sur.

Ambos países firmaron en junio un acuerdo marco mediado por Washington según el cual las fuerzas israelíes debían retirarse del territorio que ocupan en Líbano a cambio del desarme de Hezbollah, pero, sobre el terreno, se ha avanzado poco en la implementación del pacto.

Hezbollah no forma parte de las conversaciones entre Líbano e Israel y ha dicho que no entregará sus armas en ninguna zona al norte del río Litani, en el sur de Líbano. Funcionarios israelíes, por su parte, afirmaron que no se retirarán a menos que la milicia deponga las armas en todo el país.

Se espera que más adelante este mes se celebre una nueva ronda de conversaciones en Roma.

___

Sewell informó desde Beirut.