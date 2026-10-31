Partida de Flávio Bolsonaro a EEUU desata oleada de memes virales

Están proliferando ahora los memes políticos en Brasil, luego que el derrotado candidato derechista Flávio Bolsonaro huyó inesperadamente a Estados Unidos.

Las redes sociales desempeñaron un papel desmesurado en la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la movilización sin precedentes de la izquierda del país en las plataformas digitales fue un factor decisivo. Bolsonaro, quien está siendo investigado por lavado de dinero y corrupción, afirmó el lunes que no tenía intención de salir de Brasil y poco después, hizo precisamente eso.

La extraordinaria secuencia de acontecimientos puso a toda marcha la célebre máquina brasileña de fabricar memes, potenciada por la inteligencia artificial. Las publicaciones obtuvieron cientos de miles de “me gusta” y compartidos en múltiples plataformas de redes sociales.

“Los brasileños tratan cuestiones serias con ligereza, ironía y humor”, explicó Carolina Terra, profesora de la escuela de comunicaciones y artes de la Universidad de Sao Paulo, comentó:

“Todo lo que es extremadamente relevante e importante, sea político o no, tiende a convertirse en memes que se vuelven virales”, añadió.

“Adiós, patria y familia”

“¿Dónde está Flávio?”, preguntaron muchos en internet, al retratar al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro como Waldo, el famoso personaje de una serie de libros infantiles.

Un meme titulado “¿Qué disfraz usarías para huir?” presentaba a Bolsonaro con una variedad de atuendos: rastafari, Mario, el exfutbolista Ronaldo y John Lennon, entre otros.

Otro mostraba a “Flyvio Bolsonaro” como el capitán de una “Fly 22 Airlines”, en referencia al número de brasileños que votaron por él, que se introduce en las urnas electrónicas del país.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, aterrizó en Miami el miércoles y publicó una carta en la que se declaró el “verdadero presidente electo de Brasil” —término que luego suavizó a “líder”— y sostuvo, sin aportar pruebas, que la votación fue fraudulenta. Se comparó —entre otras figuras— con Charles de Gaulle, quien lideró desde Londres la resistencia francesa a la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

La carta, publicada en X, también utilizó un escudo de armas que se refería a Brasil como “Estados Unidos de Brasil” en lugar de “República Federativa de Brasil”, como se conoce al país desde 1967. Además, escribió mal Brasil en portugués, usando la grafía en inglés con “z” en vez de la forma portuguesa “Brasil”.

Algunos brasileños recibieron una “invitación” a una falsa investidura de Bolsonaro como presidente de los “Estados Unidos de Brasil”, firmada por el personaje de dibujos animados Goofy y con Disneyland de fondo.

Otros usuarios de internet se declararon de todo tipo de cosas, desde el Rey del Fútbol —en referencia a Pelé— hasta presidente de Brasil.

Algunos usuarios de redes sociales parodiaron el lema “Dios, patria y familia”, que pasó a ser “Adiós, patria y familia”.

Los memes cumplen un papel catártico

Otros memes se inspiraron en películas famosas. Una versión modificada con IA del póster de “Atrápame si puedes” sustituyó a Leonardo DiCaprio por Bolsonaro y a Tom Hanks por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien emitió la orden de cancelar los pasaportes de Bolsonaro la noche del domingo.

Otro alteró el póster de “Mi pobre angelito” y mostraba a Flávio y a su hermano Eduardo —quien también vive en Estados Unidos— como los ladrones al fondo, y a un Jair Bolsonaro con expresión de sorpresa en primer plano, con un suéter rojo.

Uno hacía referencia a la película “Dark Horse”, una película sobre Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro está siendo investigado por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal por recibir millones de dólares de un banquero desacreditado para financiar la película. El meme mostraba el póster de un imaginario “Dark Horse 2”, con Bolsonaro montado en un caballo que llevaba una banda presidencial, galopando por una autopista rumbo a un aeropuerto. “El fugitivo es diferente”, decía el póster, en alusión a la salida similar del Bolsonaro mayor hacia Florida después de perder las elecciones de 2022 y también negarse a reconocer la derrota. Posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado.

Circularon menos memes en Brasil durante la campaña electoral de este año debido a la falta de oportunidades antes de la primera vuelta, porque no hubo debates entre los dos principales candidatos, explicó Viktor Chagas, profesor de la Universidad Federal Fluminense y coordinador del grupo de investigación Colab, que analiza memes políticos.

En la antesala de la segunda vuelta, los dos debates sí generaron más memes, pero el período de tres semanas se caracterizó principalmente por una alta tensión política, señaló Chagas.

Chagas manifestó que “los memes sobre la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos tienen un elemento catártico” para los simpatizantes de Lula. “La idea es: Ahora que volvimos al rumbo, por así decirlo, podemos reírnos juntos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.