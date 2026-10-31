Policía detiene a 3 en protesta nocturna mientras presidente de Polonia apoya a juez suspendido

Cientos de manifestantes contrarios al gobierno se concentraron durante la noche en torno a un alto tribunal en Polonia para denunciar la suspensión del presidente de la corte, de la que culpan al ejecutivo proeuropeo. La policía dijo que detuvo a tres manifestantes después de que algunos lanzaran objetos contra los agentes e intentaran abrirse paso a través de la valla de seguridad que rodea el tribunal.

El presidente del país, Karol Nawrocki —quien se opone al gobierno proeuropeo—, canceló su visita a Senegal en pleno vuelo el viernes por la noche y regresó al país debido a la situación.

“En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Suspendo mi vuelo a Senegal. Regreso”, explicó Nawrocki en X.

Tras volver a Polonia, Nawrocki se dirigió al Tribunal Constitucional a pesar del caos y afirmó que ayudó al presidente suspendido de la entidad a entrar al edificio.

El sábado por la mañana, Nawrocki declaró que se había producido una “violación del orden constitucional de Polonia” y convocó a los jefes de los grupos parlamentarios a una reunión urgente más tarde en el día para abordar la “estabilización de la situación política”.

Es probable que las protestas en torno al Tribunal Constitucional, que lleva tiempo envuelto en disputas, agraven la confrontación entre el gobierno proeuropeo de Polonia y sus adversarios, especialmente el principal partido de la oposición, el nacionalconservador Ley y Justicia, o PiS. Los máximos órganos judiciales del país, incluido el Constitucional, han sido un importante foco de conflicto entre ambas partes.

Críticos en Polonia y en la Unión Europea acusan al PiS, que gobernó entre 2015 y 2023, de imponer un control político sobre instituciones judiciales clave. Las reformas introducidas bajo su mandato llevaron a la UE a imponer multas a Varsovia.

El gobierno proeuropeo del primer ministro Donald Tusk llegó al poder en 2023 con la promesa de restablecer la independencia del poder judicial. Desde entonces, sus esfuerzos han sido bloqueados por vetos de dos presidentes consecutivos alineados con PiS, incluido Nawrocki.

La web del Tribunal Constitucional anunció el viernes por la noche la suspensión del presidente de la entidad, Bogdan Święczkowski. Poco después, los manifestantes —entre los que estaba el líder del PiS, Jarosław Kaczyński, y políticos de extrema derecha— comenzaron a concentrarse en el exterior del edificio.

El gobierno sostiene que Święczkowski infringió reiteradamente la ley y puso en peligro el funcionamiento del tribunal. Święczkowski asumió el liderazgo de la institución durante el anterior gobierno de PiS. Tusk lo ha acusado de impedir que jueces elegidos por la mayoría parlamentaria asuman sus cargos en el tribunal.

“Restablecer el Estado de derecho es nuestra obligación", dijo Tusk en X el viernes por la noche. "Después de años de ilegalidad bajo el PiS, este es un proceso difícil, a veces doloroso, y requiere una acción decidida. No hay otra manera”.

Tusk había prometido anteriormente que su gobierno garantizaría que el tribunal vuelva a estar integrado por jueces nombrados legalmente, aunque reconoció que sus métodos quizá no sean del agrado de todos.

Políticos del PiS criticaron la suspensión de Święczkowski.

“Este es un ataque descarado y criminal contra el orden constitucional", escribió el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro en X a última hora del viernes. "Por eso llamo a una resistencia que sea ruidosa, firme, solidaria y sin miedo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.