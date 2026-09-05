Para las feministas, las muertes de Parton y Steinem con días de diferencia duplican el duelo

Una moldeó y difundió el lenguaje del feminismo. La otra rechazó la etiqueta, pero mostró cómo se puede hacer: con un micrófono cubierto de pedrería y sin pedir disculpas.

Gloria Steinem y Dolly Parton encarnaron dos versiones imponentes de una misma idea: que las mujeres deberían conocerse lo suficiente como para tomar sus propias decisiones sobre asuntos íntimos y sociales. Sus muertes, con ocho días de diferencia, provocaron una doble oleada de duelo en todo el mundo y entre distintas generaciones, mientras muchas (¡y algunos hombres!) se preguntaban quién ocupará su lugar en la primera línea de los derechos de las mujeres.

Steinem, abiertamente política, se infiltró como conejita de Playboy para publicar un reportaje de denuncia, fundó la revista Ms. y pasó el resto de su vida instando a las mujeres a apoyarse entre sí. Parton, en cambio, se definió como una hija del sur de Estados Unidos más grande que la vida misma, que contaba historias con música e incluía a todo el mundo, pero se negó a hacer política o a llamarse feminista.

“Dolly nos enseñó a soñar a lo grande. Gloria nos enseñó a alzar la voz”, escribió DeMond B Nason, un cantante de la ciudad de Nueva York. “Ambas nos recordaron que una mujer podía adentrarse en un mundo que le decía quién se suponía que debía ser — y simplemente decidir convertirse en otra cosa”.

Impulsadas por la misma idea, aunque no la llamaran igual

Parton no lo decía, pero Steinem insistió hace más de tres décadas en que ambas encajaban bajo la misma bandera feminista.

“Si el feminismo significa que cada una de nosotras encuentre su poder único y ayude a otras mujeres a hacer lo mismo, Dolly Parton sin duda ha hecho ambas cosas”, escribió Steinem en 1987, cuando Ms. nombró a la cantante una de sus “Mujeres del Año”.

Muchas personas compartieron la sensación de que Steinem y Parton pertenecían al mismo equipo.

“Ambas creían en las mujeres: en nuestra capacidad de decidir quiénes somos, tomar nuestras propias decisiones, cuidarnos unas a otras y dar forma al mundo que nos rodea”, escribió Swati Narayan en una columna para American Kahani, un medio digital dirigido a estadounidenses de origen indio y del sur de Asia.

Entre la muerte de Parton el 25 de agosto y la de Steinem el 2 de septiembre, Ms. volvió a publicar el ensayo de Steinem con una nota del editor: “Steinem celebró a Parton no solo como una compositora talentosa y una intérprete magnética, sino como una astuta empresaria que transformó la feminidad en una fuente de humor y poder — y usó su éxito para apoyar a mujeres trabajadoras, a comunidades pobres y a la gente de las montañas de su Tennessee natal”.

El abrazo no fue mutuo, al menos no públicamente. Y eso, según reconoció Parton, fue deliberado.

“Yo no hago política. Tengo demasiados fans en ambos lados de la valla”, comentó en 2019 en “Dolly Parton’s America”, un pódcast de Radiolab. “Por supuesto, tengo mi opinión sobre todo, pero aprendí hace años a mantener la boca cerrada sobre ciertas cosas”.

A la estrella le preguntaron directamente si se consideraba feminista.

“No, no lo soy”, respondió tajante, y después explicó que no quería que la asociaran con lo que ella veía como extremos políticos, aunque defendiera a las mujeres y sus oportunidades.

“No me gustan los extremos”, afirmó. “No creo en crucificar a todo un grupo solo porque unas pocas personas hayan cometido errores. Para mí, cuando dices solo la palabra ‘feminista’ es como decir ‘Odio a todos los hombres’”.

Parton dejó claro, sin embargo, que sus letras pretendían arrojar luz sobre las dificultades de las mujeres y las realidades de un mundo que la superestrella coincidía en que estaba dominado por los hombres. Escribió sobre el embarazo adolescente, el aborto y la adopción en “Down from Dover”. Apoyó la igualdad salarial (véase: “9 to 5”, tanto la película como la canción). Uno de sus temas más famosos se titula “Just Because I’m a Woman”.

“La gente me dice: ‘Bueno, ¿acaso no era un mundo de hombres cuando entraste en el negocio?’ Yo digo ‘Claro que lo era, y cariño, me lo pasé en grande’”, declaró en una gala de premios en 2019. “Nunca he conocido a un hombre que no me gustara, y nunca he conocido a un hombre al que no pudiera patearle el trasero si no me trataba con el debido respeto”.

Simplemente no usaba palabras como “opresión” o “patriarcado”. Y, a diferencia de Steinem, Parton no respaldaba a candidatos políticos. Cuando CNN le preguntó durante la campaña presidencial de 2016 si prefería al republicano Donald Trump o a la demócrata Hillary Clinton, contestó: “Creo que los dos están como una cabra”.

En el escenario de los Emmy de 2017, Parton evitó pronunciarse cuando sus compañeras de reparto de “9 to 5”, Lily Tomlin y Jane Fonda, lanzaron una pulla apenas disimulada contra Trump. Parton optó por el humor.

“Ellas son Lily y Jane y yo soy Dolly”, explicó después. “Así que ellas hicieron lo suyo, yo hice lo mío”.

Hay más de una persona que puede tomar el testigo

El feminismo se fragmentó bajo la presión de los debates sobre políticas públicas en torno a temas como el aborto y el rechazo a Clinton en las elecciones de 2016, el ascenso de Trump y la aparición de la actual política identitaria.

La versión del feminismo de Steinem está hoy más alineada con los demócratas, en un momento en que, al menos por ahora, el país se ha inclinado hacia los republicanos. Steinem vivió para ver cómo la Corte Suprema anulaba el fallo de 1973 Roe vs Wade, eliminando el derecho constitucional al aborto, un pilar del movimiento feminista de la década de 1960 que ella encarnó. La Enmienda de Igualdad de Derechos sigue sin ratificarse. Y los estadounidenses aún no han elegido a una mujer presidenta.

Así que, si se opones al derecho al aborto o si votó por Trump, ¿puede seguir siendo feminista en 2026? ¿Y querría que le llamaran así en público o en redes sociales? Hasta el final, Steinem sostuvo que lo importante no era la etiqueta. Lo que contaba era si una mujer se conocía lo suficiente como para tomar sus propias decisiones, en lugar de ser definida como la hija o la esposa de un hombre.

Pero el partidismo afloró incluso en el ritual del duelo público por las dos mujeres.

La muerte de Parton provocó una expresión inmediata de dolor desde fuentes que iban desde Trump hasta sus fanáticos en la comunidad LGBTQ+. Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta como muestra de “respeto” hacia ella.

Por el contrario, no hubo la misma prisa para reconocer a Steinem más allá de la base liberal y centrista, ni siquiera por parte de conservadores que habían expresado respeto por sus logros como figura histórica influyente.

Su silencio, dos días después del fallecimiento de Steinem, contrastó con la avalancha de dolor, agradecimiento y respeto hacia ella por parte de figuras destacadas de la izquierda, en especial de su generación. Hillary Clinton —que también rindió homenaje a Parton— dijo que el activismo de Steinem se construyó sobre el optimismo pese a los abundantes obstáculos para las mujeres.

“La experiencia vivida se volvió mucho más real y aplicable a toda nuestra sociedad cuando Gloria empezó a señalarla”, publicó Clinton.

Por su parte, Steinem dijo durante años que estaba utilizando su antorcha para encender la de otras. “Si cada una de nosotras tiene una antorcha, hay mucha más luz”, le dijo al National Press Club en 2013.

Las redes sociales ofrecieron pruebas de que quienes apoyaban a ambas mujeres continuarían su legado. Liz Webster, una peluquera y maquilladora estadounidense que vive en Alemania, apuntó que Steinem y Parton era “dos mujeres muy diferentes que moldearon mi visión de lo que una mujer podía ser”.

“Para mí, el feminismo nunca será solo una palabra. Las libertades que tenemos son increíblemente nuevas”, escribió en Facebook. “Así que sé el ejemplo. Usa tu libertad. Protégela. Y asegúrate, maldita sea, de que las mujeres que vengan después de nosotras tengan aún más”.

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Kellman informó desde Londres y Barrow desde Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.