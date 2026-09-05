Milei pasa de la amenaza a la acción sobre Malvinas. Anuncia nuevas sanciones contra petroleras

Un día después de endurecer su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, el presidente argentino Javier Milei pasó a la acción y anunció el viernes el inicio de una investigación para sancionar a las compañías petroleras que operan “ilegalmente” en el archipiélago del Atlántico Sur que está bajo control del Reino Unido.

La medida apunta contra 45 sujetos, tanto personas humanas como jurídicas, que “estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos” en Malvinas, un territorio que Argentina reclama como propio desde 1833, anunció la oficina del presidente.

El procedimiento, que llevará adelante la Cancillería argentina, tiene lugar un día después que Milei modificara una postura conciliatoria hacia el Reino Unido en la causa Malvinas para anunciar la instalación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, el punto continental más cercano al archipiélago, y el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones vigentes contra compañías petroleras nacionales y extranjeras que operen en las islas.

El giro de Milei ocurrió después de que el presidente estadounidense Donald Trump, con el cual está alineado geopolíticamente, afirmara que podría reconsiderar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas, que en los hechos se ha traducido en un alineamiento con la administración británica de las islas.

El comunicado del gobierno argentino de este viernes no identificó las empresas, sus accionistas ni proveedores que serán objeto de sanción.

“Quienes hoy pretenden lucrar violando la soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”, indicó la nota oficial.

Las petroleras Rockhopper Exploration —británica— y Navitas Petroleum Development and Production Limited —israelí— desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte con el aval de las autoridades de las islas.

Ambas compañías petroleras ya fueron sancionadas por distintos gobiernos de centro-izquierda que antecedieron a Milei, basándose en una normativa vigente sobre explotación de hidrocarburos de las Malvinas que contempla entre otras penas la inhabilitación para operar en Argentina. Milei ha dicho que la reforma de la ley busca endurecer las sanciones y ampliar la prohibición a otras actividades.

El gobierno argentino manifestó que la medida adoptada este viernes “constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación”, en referencia al conflicto armado que mantuvieron Argentina y el Reino Unido en 1982, en el que el país sudamericano resultó derrotado.

“Es también un mensaje claro hacia el mundo. Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las islas Malvinas”, remarcó la presidencia argentina.

En este contexto, el gobierno británico reafirmó su compromiso “inquebrantable” con el archipiélago, al que los ingleses denominan Falklands. Recordó además que en 2013 los isleños votaron por su autodeterminación como territorio británico de ultramar.