Hasta las serpientes audicionan para la ópera en el Met. Princess, una boa, logró el papel

Prácticamente todos los que se suben al escenario de la Ópera Metropolitana de Nueva York deben pasar una audición, incluso la serpiente que ocupará brevemente el centro de la escena en una próxima adaptación de un clásico de Mozart.

La encargada de decidir quién obtiene el papel protagónico s-s-s-s-serpentino es Zoe Ziegfeld, una artista de feria reconvertida en intérprete de ópera, que será la cuidadora del animal en la versión del Met de “Così fan tutte”, inspirada en el Coney Island de la década de 1950.

Ziegfeld toma cada serpiente, deja que se deslice y se enrosque, y luego la levanta por encima de su cabeza, ensayando lo que harán bajo las intensas luces en el centro del escenario en cada función. Mira a cada una de ellas a los ojos, casi cara a cara, mientras evalúan el temperamento del reptil.

“Necesito saber que el animal se siente cómodo con la gente y con lo que estamos haciendo”, explicó Ziegfeld.

Princess se desliza hacia su gran papel

En la competencia a sangre fría, ganó una boa constrictor llamada Princess. Es más grande y tiene una mejor presencia visual en el escenario.

“Seguiremos adelante con Princess (la gran boa constrictora de brillo solar, de color amarillo durazno) en los ensayos a modo de prueba. Es una serpiente maravillosa, y la prueba no tiene que ver con ella, sino más bien conmigo y con mi fuerza”, escribió Ziegfeld en un correo electrónico una vez terminadas las audiciones.

Una boa constrictor marrón, ligeramente más pequeña, llamada Nala, que participó en una segunda audición, será la suplente de Princess.

Ópera de Mozart en una feria del Coney Island de los 50

Esta es la tercera vez que Ziegfeld interpreta el papel de encantadora de serpientes en la adaptación del Met de la ópera de 1790 de Wolfgang Amadeus Mozart.

En el original de Mozart, dos soldados italianos deciden poner a prueba la fidelidad de sus enamoradas fingiendo que se marchan a la guerra. Luego se disfrazan e intentan seducir a la novia del otro. En esta versión, la trama se mantiene en gran medida, pero el escenario es una feria de Coney Island en la década de 1950, con una escenografía vibrante y artistas de espectáculos de feria.

De encantadora de serpientes de feria a artista de ópera

Ziegfeld llegó al papel con una experiencia genuina: pasó un par de temporadas en Coney Island haciendo ocho espectáculos de encantamiento de serpientes al día.

Cuando se presentó a la prueba hace varios años, no se permitían serpientes vivas en la sala de audiciones. Así que, en su lugar, Ziegfeld llevó un video de su espectáculo y luego reforzó sus credenciales de espectáculo de feria al clavarse un clavo en su propia cavidad nasal, un número denominado “Human Blockhead”.

“La música es diferente. El dinero es diferente. Es un placer entretener. Y con las serpientes, es una delicia saber que hay gente mirando que está maravillada y gente que está aterrorizada. Y esas cosas pasan en el Met y en Coney, así que diría que, para ser sincera, se parecen más de lo que se diferencian”, dijo Ziegfeld.

Los animales, personajes importantes en algunas óperas del Met

Las serpientes acudieron a su audición gracias a Nancy Novograd y su empresa, All Tame Animals.

Entró en el negocio cuando su caballo apareció sobre el escenario del Met en una producción de “Carmen”, y ahora le proporciona de todo al teatro, desde elefantes hasta insectos.

Las dos primeras serpientes que audicionaron eran un poco pequeñas. Una podría haber desentonado con el top de Ziegfeld. Pero la clave es la personalidad, señaló Novograd.

“Los animales tienen que actuar, igual que los artistas humanos. A veces tienen un conjunto determinado de comportamientos que deben demostrar. Y a veces simplemente tienen que llevarse bien con el artista", dijo Novograd. "Así que, en este caso, tienen que ser del color y el tamaño adecuados, y a Zoe tienen que gustarle”.

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Collins informó desde Columbia, Carolina del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.