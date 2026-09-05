Declaran juicio nulo en caso de mujer de EEUU que mató a sus 3 hijos

Un juez declaró juicio nulo el viernes en el proceso que se le sigue a una mujer que mató a sus tres hijos pequeños, después de que los jurados no lograran llegar a un veredicto en un caso que giraba en torno a si la mujer de Massachusetts debía ser penalmente responsable por los asesinatos.

El juicio generó un intenso interés durante semanas, y atrajo la atención hacia la salud mental materna después del parto.

La mujer, Lindsay Clancy, nunca negó que mató a los niños. Pero su abogado sostuvo que padecía una afección rara llamada psicosis posparto cuando estranguló a sus hijos —el menor de los cuales tenía apenas 8 meses— y luego intentó quitarse la vida en 2023. Los fiscales afirmaron que Clancy sabía lo que estaba haciendo.

El juicio nulo del viernes, en el séptimo día de deliberaciones, deja el caso sin resolver. Al final, la decisión pareció no sorprender a nadie en la sala. Ni Clancy, de 36 años, ni su familia mostraron emoción cuando el juez anunció que el juicio terminaba sin una resolución.

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NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye una discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

___El abogado de Clancy cree que estuvo cerca de ser absuelta

Clancy, quien trabajaba como enfermera, sigue acusada de asesinato, y se presume que permanecerá en un hospital psiquiátrico hasta que su caso se resuelva.

Su abogado, Kevin Reddington, dijo que cree que habría sido absuelta de no ser por un jurado que fue objeto de una disputa sobre si se estaban siguiendo las instrucciones del juez.

Reddington señaló que Clancy estaba "no bien” cuando un reportero le preguntó cómo se encontraba después del juicio nulo.

Sus padres y su hermana fueron escoltados fuera del tribunal por la policía estatal, sin decir nada a los reporteros. El exesposo, Patrick Clancy, el primer testigo del juicio, ha dicho en entrevistas anteriores que la perdona y que cree que sus acciones fueron el resultado de una enfermedad mental.

Un comunicado difundido por su abogado el viernes indicó que “la perspectiva de revivir esta tragedia a través de otro juicio es extraordinariamente dolorosa”.

Lindsay Clancy podría enfrentar otro juicio

El fiscal que decidió presentar cargos contra Clancy dijo que no habría una decisión inmediata sobre un segundo juicio. Afirmó que la opinión pública no sería un factor.

“Esto fue y siempre ha sido sobre obtener justicia para esos tres pequeños bebés”, manifestó el fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz. “Este caso no trata del sistema de salud, ni de cómo se trata a las mujeres en él, ni de qué diagnósticos existen”.

Señaló que las otras dos fiscales del juicio también son madres.

Las deliberaciones dieron un giro brusco el viernes cuando el juez dijo que iba a declarar un juicio nulo, antes de cambiar de rumbo de repente y permitir que el abogado de Clancy apelara esa decisión ante el máximo tribunal de Massachusetts. Pero el tribunal rechazó impedir que el juez declarara un juicio nulo.

Los abogados de Clancy argumentaron que uno de los jurados reveló un posible sesgo contra las personas con enfermedades mentales, sin dar más detalles. Sostuvieron que, como mínimo, el jurado debía ser interrogado más a fondo por el juez, o incluso apartado de inmediato antes de que se declarara un juicio nulo.

El jurado dijo que no pudo llegar a un veredicto en 3 ocasiones

Los fiscales dijeron que Clancy actuó deliberadamente cuando estranguló a Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan Clancy, de 8 meses, con bandas elásticas de ejercicio. Indicaron que ideó la manera de sacar a su esposo de la casa el 24 de enero de 2023, al enviarlo a recoger un medicamento para uno de sus hijos y la cena para la familia.

El abogado de Clancy sostuvo que no debía ser considerada penalmente responsable debido a su psicosis posparto, una enfermedad mental rara vinculada al estrés, la privación de sueño y los cambios hormonales que siguen al parto.

En tres ocasiones, los jurados dijeron que no podían alcanzar una decisión unánime. El presidente del jurado le dijo al juez el jueves que uno de los jurados no seguía las instrucciones del tribunal sobre la duda razonable.

Afuera del tribunal el viernes, Reddington arremetió contra el jurado que, según él, se interpuso en el camino hacia un veredicto.

“Ellos (el jurado) saben que fueron despojados por un hombre, cualquiera que fuera su agenda, que robó siete semanas de la vida de estos otros jurados que fueron tan atentos, tan lindos, tan maravillosos”, expresó.

No estaba claro cómo estaba dividido el jurado ni si se inclinaba por una condena o por una absolución. Clancy podría haber sido sentenciada a cadena perpetua si era declarada culpable de asesinato. Pero si era absuelta, el juez podría haber ordenado su internamiento en un centro de salud mental.

El juez ordenó que los nombres de los jurados se mantuvieran en reserva por al menos 14 días, al señalar que el caso atrajo una atención significativa y divisiva.

La salud mental de Lindsay Clancy fue el foco del juicio

A lo largo de 21 días de testimonio, los jurados escucharon cómo la salud mental de Clancy se derrumbó después del nacimiento de Callan.

Profundamente ansiosa, incapaz de dormir y experimentando lo que ella describió como una inquietante niebla mental, Clancy buscó atención de expertos en trastornos del estado de ánimo posteriores al embarazo, quienes le recetaron múltiples medicamentos psiquiátricos.

Los familiares de Clancy testificaron que ella expresó preocupación por su deterioro. Su exsuegra, Susan Clancy, la describió como una madre cariñosa y amorosa que estaba “implorando ayuda”.

Clancy ingresó por su cuenta a un hospital psiquiátrico a inicios de 2023, pero su estancia fue breve. Mató a los niños 19 días después de que le dieron el alta, y dejó sus cuerpos en el sótano de la casa familiar al sur de Boston. Luego, Clancy saltó desde una ventana del segundo piso y permanece paralizada de la cintura hacia abajo.

Los fiscales reconocieron que Clancy tenía una enfermedad mental grave, pero insistieron en que podía comprender y controlar sus acciones. Subrayaron que, aunque ella afirmó haber escuchado una voz masculina que le ordenaba matar a los niños, nunca reveló eso a sus médicos antes de los asesinatos.

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Los periodistas de The Associated Press Rodrique Ngowi en Plymouth; John Seewer en Toledo, Ohio; Philip Marcelo en Nueva York; Jamie Stengle en Dallas; Sudhin Thanawala en Atlanta; y Ed White en Detroit contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.