Orbán se reúne con aliados ultraderechistas en Bruselas

Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre en Bruselas el jueves sin el político húngaro Viktor Orbán por primera vez en 16 años.

Primeros ministros, cancilleres y presidentes han ido y venido, pero Orbán ha sido una presencia constante en los pasillos del poder en Bruselas, pilotando el giro de Europa hacia la derecha y siendo pionero de un populismo nacionalista que ha encontrado éxito en el continente y es idolatrado por el movimiento Make America Great Again en Estados Unidos.

Orbán, que ahora es la principal figura de la oposición en Hungría, chocó repetidamente con la UE mientras denigraba a sus instituciones y dirigentes e incumplía normas al vaciar de contenido los contrapesos institucionales en Hungría.

Durante mucho tiempo un obstáculo para las ambiciones de la UE en Ucrania y otras regiones, el ex primer ministro húngaro, que perdió las elecciones en abril, ahora está al margen por primera vez en una generación —y observa cómo su sucesor, Péter Magyar, se suma a líderes como el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz mientras impulsan políticas contrarias a la visión de Orbán.

Mientras la cumbre de la UE se inauguraba para debatir, entre otras cosas, el aumento del apoyo a Ucrania, Orbán estaba rodeado de sus aliados de extrema derecha desde su nueva posición fuera de los pasillos del poder por los que antes se movía.

Orbán se encontraba en la capital belga para participar en una cumbre el jueves de su grupo partidario Patriotas por Europa, una agrupación de partidos de extrema derecha de todo el bloque que constituye la tercera bancada más grande del Parlamento Europeo.

Al margen, pero entre los suyos

A pesar de la dolorosa derrota electoral de Orbán —recibida con alivio por muchos líderes de la UE y vista por numerosos observadores como un reproche a su enfoque combativo hacia la UE y a sus estrechos vínculos con Rusia—, se ha mantenido firme en su convicción de que los partidos de extrema derecha en Europa están a las puertas de un avance decisivo.

Orbán declaró en una conferencia de prensa en Bruselas el miércoles que su derrota electoral no había interrumpido “el ascenso de las organizaciones, comunidades y partidos políticos patrióticos en toda Europa”.

“Ninguna derrota electoral puede detener este proceso histórico”, afirmó. “Las fuerzas políticas antiinmigración y soberanistas en Europa seguirán fortaleciéndose en los próximos meses y años”.

Orbán espera que Patriotas por Europa sea un vehículo para transformar la UE según su visión, por ejemplo, reduciendo el alcance del bloque en asuntos de Estado de derecho y democracia, adoptando una política de tolerancia cero frente a la inmigración y orientándose hacia una cooperación más profunda con Rusia y China.

Había sido el principal impedimento para los esfuerzos de la UE por incorporar a Ucrania al bloque. Pero el nuevo gobierno de Hungría, encabezado por Magyar y su partido de centroderecha Tisza, ha prometido una cooperación más constructiva con la UE.

La semana pasada, Hungría levantó su veto para iniciar el proceso de adhesión de Ucrania tras semanas de negociaciones con Kiev sobre el restablecimiento de los derechos de las minorías para los húngaros étnicos en el oeste de Ucrania.

“Hungría obviamente tenía asuntos que pudieron resolver para permitir que esto ocurriera esta semana”, señaló Thomas Byrne, ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, que asumirá la presidencia rotatoria de la UE en julio durante seis meses. Durante ese periodo, está previsto que se aceleren las conversaciones de adhesión para Ucrania y Moldavia, entre otros.

Una extrema derecha ambiciosa

La extrema derecha europea, en efecto, ha cosechado algunos éxitos recientes. La Agrupación Nacional de Francia, liderada por Marine Le Pen, ganó terreno en elecciones municipales a comienzos de este año, mientras que Alternativa para Alemania (AfD) está rindiendo cada vez mejor en las encuestas. El líder populista de la República Checa Andrej Babis regresó como primer ministro el año pasado y ahora es el único miembro de Patriotas que encabeza una nación miembro de la UE.

También pudieron reformar profundamente la política migratoria de la UE, gracias a una alianza con el Partido Popular Europeo, de centroderecha. Grupos de derechos humanos criticaron con dureza las medidas por ampliar las facultades de vigilancia del bloque, intensificar las deportaciones de migrantes y establecer centros de detención fuera de la UE, denominados “centros de retorno”. Cuando la coalición de derechas ganó la votación para aprobar la reforma migratoria el miércoles, legisladores de extrema derecha y de centroderecha estallaron en vítores dentro del hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

“Envíenlos de vuelta”, coreaban.

Aun así, han surgido fracturas dentro de la extrema derecha europea derivadas del malestar por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, así como por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca, país miembro de la UE.

Y ahora que Orbán ya no puede vetar decisiones de la UE, el principal obstáculo para que Ucrania inicie el proceso de incorporación a la UE ha quedado levantado.

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Spike reportó desde Budapest, Hungría. El corresponsal Sylvain Plazy contribuyó a esta nota desde Bruselas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.