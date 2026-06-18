Putin y líderes del sudeste asiático acuerdan reforzar lazos en cumbre en Rusia

Vladímir Putin elogió el jueves los vínculos de Rusia con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) al ejercer como anfitrión en una cumbre que busca reforzar los lazos económicos y políticos con el bloque.

Los líderes que asistieron a la reunión en Kazán acordaron ampliar aún más la “asociación estratégica” entre Moscú y el bloque, que incluye a Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

“Es una asociación estratégica que sirve como un factor estabilizador esencial en Asia-Pacífico en medio de la turbulencia geopolítica, contribuyendo a la formación de una arquitectura de seguridad equilibrada y a una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa”, afirmó Putin durante la reunión, que conmemora el 35º aniversario de las relaciones entre el Kremlin y la ASEAN.

La agenda de la cumbre incluyó el intercambio de puntos de vista sobre cuestiones globales y regionales, la revisión de los esfuerzos para desarrollar los vínculos Rusia-ASEAN y el análisis de ámbitos y tareas para la futura cooperación.

El presidente ruso destacó que su país y la ASEAN han “ampliado el alcance de la cooperación práctica en ámbitos como la lucha contra nuevos desafíos y amenazas a la seguridad, así como el comercio y la inversión, la energía, la agricultura, la digitalización, la ciencia y la tecnología, el turismo y los contactos humanitarios”.

En una declaración firmada en la cumbre, los participantes reafirmaron su aspiración compartida hacia un “mundo multipolar justo, regido por el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, para promover el beneficio mutuo y el respeto a todos los Estados”.

Apuntaron que la cumbre de Kazán representó un “hito significativo” en las relaciones entre las dos partes y se comprometieron a mantener contactos al más alto nivel para impulsar su “asociación estratégica”.

Putin también mantuvo una serie de reuniones bilaterales con líderes de la ASEAN durante la cumbre, que copresidió junto a su homólogo de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del bloque regional.

Se considera que en el diverso bloque, algunos países, como Filipinas, están alineados con Estados Unidos, mientras que otros mantienen intensos vínculos comerciales y de seguridad con China y Rusia.

Varios miembros de la ASEAN, incluidos Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam, han importado crudo ruso o han expresado interés en comprarlo después de que el precio del petróleo se disparó a nivel mundial debido a la guerra con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.