Polonia arresta a un sospechoso por el asesinato de un artista ruso crítico de Putin

Las autoridades polacas detuvieron a un hombre sospechoso de haber matado a tiros, a plena luz del día, a un activista ruso crítico del presidente ruso, Vladímir Putin, informaron las autoridades el jueves.

El sospechoso es un hombre de 36 años que portaba un pasaporte perteneciente a la exrepública soviética de Georgia, señaló el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, en una conferencia de prensa en Varsovia.

Robert Kuzovkov, conocido por el seudónimo Semyon Skrepetsky, recibió varios disparos a quemarropa y murió el lunes cerca de su casa en la ciudad polaca oriental de Biala Podlaska, una localidad cercana a la frontera con Bielorrusia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó el miércoles que el asesinato tenía las características de un atentado político.

“Todo apunta a que se trata de un asesinato político. Pero debemos esperar pruebas o indicios más concretos. Porque si ese fuera el caso —si fue ordenado por Rusia— entonces es un asunto extremadamente grave a nivel internacional. Constituiría terrorismo de Estado”, dijo Tusk.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.