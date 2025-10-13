ONU busca treguas para restaurar energía en planta nuclear de Zaporiyia

El organismo de control nuclear de la ONU está presionando a Ucrania y Rusia para que acuerden ceses al fuego locales con el fin de que se pueda restaurar la energía externa a la enorme planta nuclear de Ucrania en Zaporiyia, dijeron a The Associated Press dos diplomáticos familiarizados con el plan.

La planta se encuentra en un área bajo control ruso desde el inicio de guerra y no está en servicio, pero necesita energía confiable para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.

La planta opera con generadores diésel desde el 23 de septiembre, cuando su última línea de energía externa fue cortada en ataques que cada lado culpó al otro. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha expresado repetidamente su alarma sobre la planta nuclear, la más grande de Europa.

La agencia propone restaurar la energía externa a la planta en dos fases, según un diplomático europeo al tanto la propuesta por el director general del OIEA, Rafael Grossi. Un diplomático ruso confirmó algunos aspectos del plan.

Ambos diplomáticos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar sobre las negociaciones confidenciales.

Durante la primera fase, se establecería una zona de cese al fuego con un radio de 1,5 kilómetros (1 milla) para permitir la reparación de la línea Dniprovska de 750 kilovoltios, la línea principal de energía a la planta que ha sido dañada en un área bajo control ruso.

Durante la segunda fase, se establecería una segunda zona de cese al fuego similar para reparar la línea de respaldo Ferosplavna-1 de 330 kilovoltios, que está en un área bajo control de Ucrania.

Expertos del OIEA estarían presentes para supervisar las reparaciones, que originalmente se propusieron para un período de siete días del 11 al 17 de octubre, según el diplomático europeo y documentos confidenciales vistos por la AP.

Sin embargo, aunque el lado ucraniano ha dado las garantías necesarias de paso seguro para las cuadrillas de reparación, Rusia no dio tales garantías a tiempo para que el trabajo comenzara bajo ese cronograma, según el diplomático europeo.

El diplomático ruso, por otro lado, dijo que los preparativos para las reparaciones están en marcha y que pueden comenzar muy pronto.

El OIEA se negó a comentar sobre el cronograma, diciendo solo que Grossi estaba involucrado “intensamente con ambas partes” para permitir la reconexión de la energía y “ayudar a prevenir un accidente nuclear”.

Grossi mantuvo conversaciones con Kiev y Moscú el mes pasado. Se reunió con el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, el 29 de septiembre en el Foro de Seguridad de Varsovia, tras reuniones en Moscú con el presidente ruso Vladímir Putin el 25 de septiembre y el director general de Rosatom, Alexei Likhachev, el 26 de septiembre.

El OIEA advirtió que si los generadores diésel fallan, “podría llevar a un apagón total y posiblemente causar un accidente con el derretimiento del combustible y una posible liberación de radiación al medio ambiente, si no se pudiera restaurar la energía a tiempo”.

Con el último apagón, es la décima vez que la planta de Zaporiyia ha perdido toda la energía externa, y es con mucho el más largo desde el inicio de la guerra. La línea de respaldo de 330 kilovoltios se perdió en mayo, y la línea principal se desconectó el 23 de septiembre.

La planta está cerca de la línea del frente y Rusia la ocupa desde marzo de 2022. Ucrania y Rusia se han culpado mutuamente por los bombardeos cerca de la planta.

En un discurso en video el domingo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que Ucrania estaba nuevamente lista para reparar las líneas eléctricas bajo su control, como lo ha hecho decenas de veces antes, pero dijo que Rusia no estaba interesada en restaurar la seguridad. “Debe ser presionada para hacerlo”, afirmó.

The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y la Outrider Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.