Bajan las contrataciones para las fiestas en EEUU debido a aranceles

La incertidumbre sobre la economía y los aranceles está obligando a los minoristas a reducir o retrasar los planes para contratar trabajadores temporales que empaquetan pedidos en centros de distribución, atienden a los compradores en las tiendas y montan exhibiciones navideñas durante la temporada de ventas más importante del año.

American Christmas LLC, que crea instalaciones navideñas para propiedades comerciales como el Rockefeller Center y el Radio City Music Hall de Nueva York, planea contratar a 220 trabajadores temporales y está intensificando el reclutamiento casi dos meses más tarde de lo habitual, declaró el CEO Dan Casterella. El año pasado, contrató a 300 personas durante su período de mayor actividad.

¿La razón principal? La empresa quiere compensar por el costo de los aranceles, que según Casterella podría ascender a 1,5 millones de dólares este año, más del doble de los 600.000 dólares del año pasado.

“El problema es que si contratas de más y luego no rindes, es demasiado tarde", expresó Casterella. "Creo que todos son más conscientes ahora que nunca".

La contratación navideña podría caer a niveles de 2009

El gigante en línea Amazon Inc. indicó el lunes que tiene la intención de contratar a 250.000 trabajadores a tiempo completo, parcial y temporales para el crucial período de compras, el mismo nivel que el año pasado.

Pero la firma de colocación de empleo Challenger, Gray & Christmas pronostica que la contratación navideña general para los últimos tres meses del año probablemente caerá por debajo de las 500.000 posiciones. Eso es menos que las 543.000 del año pasado y también marca el menor aumento estacional en 16 años, cuando los minoristas contrataron a 495.800 trabajadores temporales, señaló la firma.

Entre otras empresas que están reduciendo sus nóminas navideñas se encuentra Radial, una empresa de comercio electrónico que gestiona entregas para aproximadamente 120 empresas como Lands’ End y Cole Haan y opera 20 sitios de cumplimiento. Planea contratar a 6.500 trabajadores, menos que los 7.000 del año pasado, y está esperando hasta el último minuto para aumentar la contratación para algunos de sus clientes, sostuvo la directora de recursos humanos Sabrina Wnorowski.

Bath & Body Works, con sede en Reynoldsburg, Ohio, indicó que planea contratar a 32.000 trabajadores, por debajo de los 32.700 del año pasado.

“Vimos señales muy fuertes de que ha habido un enfriamiento en el mercado laboral, incluso más de lo que esperábamos en los primeros nueve meses del año”, comentó Andy Challenger, vicepresidente senior de Challenger.

Challenger también señaló que las empresas están utilizando bots de inteligencia artificial para reemplazar a algunos trabajadores, particularmente aquellos que trabajan en centros de llamadas. Y también está viendo que las empresas contratan trabajadores más cerca del momento en que los necesitan.

Mientras tanto, la lista de empresas que se mantienen en silencio sobre sus objetivos de contratación navideña sigue creciendo. Target Corp., UPS y Macy’s se niegan a ofrecer cifras, una desviación de años anteriores.

Contratación navideña: primeras pistas sobre cómo será el gasto

Los planes de contratación de los minoristas marcan las primeras pistas sobre lo que se espera para la temporada de compras navideñas en Estados Unidos y llegan en un momento en que el mercado laboral ha perdido impulso este año, en parte porque las guerras comerciales de Trump han creado una incertidumbre que está paralizando a los gerentes que intentan tomar decisiones de contratación.

El Departamento de Trabajo informó a principios de septiembre que los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— agregaron solo 22.000 empleos en agosto, por debajo de los 79.000 en julio y muy por debajo de los 80.000 que los economistas esperaban.

El cierre del gobierno, que comenzó el 1 de octubre y ha retrasado la publicación de informes económicos, podría empeorar la situación laboral.

En un intento por ejercer más presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre del gobierno, la oficina de presupuesto de la Casa Blanca aseguró el viernes que han comenzado los despidos masivos de trabajadores federales.

Los analistas estarán monitoreando de cerca el impacto del cierre en el gasto. Por ahora, muchos minoristas dicen que los consumidores, aunque resilientes, son selectivos. Los analistas también estarán observando cómo reaccionarán los compradores a los aumentos de precios como resultado de los altos costos arancelarios en los próximos meses, dijeron los expertos.

Dado el desaceleramiento económico, el crecimiento del gasto navideño podría ser menor que el del año pasado, según varios pronósticos.

Mastercard SpendingPulse, que rastrea el gasto en todos los métodos de pago, incluido el efectivo, predice que las ventas navideñas aumentarán un 3,6% del 1 de noviembre al 24 de diciembre. Eso se compara con un aumento del 4,1% el año pasado.

Deloitte Services LP pronostica que las ventas minoristas navideñas aumentarán entre un 2,9% y un 3,4% del 1 de noviembre al 31 de enero. Eso se compara con un 4,2% el año pasado.

Y Adobe espera que las ventas en línea en Estados Unidos alcancen los 253.400 millones de dólares del 1 de noviembre al 31 de diciembre, lo que representa un crecimiento del 5,3%. Eso es menor que el crecimiento del 8,7% del año pasado.

Un enfoque más flexible

Las empresas están queriendo contratar trabajadores más cerca del momento en que los necesitan, aseveran expertos.

“En el entorno actual, las marcas realmente buscan que seamos ágiles”, comentó Wnorowski de Radial.

Así que para algunos de sus clientes, Radial ahora contratará dos semanas antes del fin de semana de Acción de Gracias, el inicio tradicional de la temporada, en lugar de cuatro semanas antes del comienzo. Radial también está capacitando a los contratados para la temporada navideña más rápido con nueva tecnología que está simplificando sus tareas. Solía tomar un par de días capacitar a un trabajador, pero ahora solo toma un par de horas, afirmó.

Mientras tanto, Target ofrecerá a los trabajadores actuales horas adicionales y luego recurrirá a un grupo separado de trabajadores— 43.000— que toman turnos. La empresa con sede en Minneapolis también contrata trabajadores temporales en sus casi 2.000 tiendas y más de 60 instalaciones de distribución para satisfacer la demanda, expresó.

Durante los últimos años, Walmart, el mayor empleador privado, ha estado ofreciendo a sus trabajadores horas extra durante las vacaciones, manifestó un portavoz de Walmart, señalando que ha funcionado bien y que la retroalimentación de los clientes y trabajadores ha sido “abrumadoramente positiva”.

El minorista con sede en Bentonville, Arkansas, apuntó que puede haber algunas contrataciones estacionales en cada tienda, pero la mayoría de las ubicaciones distribuirán esas horas a los trabajadores actuales.

La falta de datos económicos podría crear desafíos

Esperar hasta el último minuto para contratar podría significar una búsqueda frenética de talento, pero las empresas dicen que con la desaceleración económica, no anticipan tener dificultades.

Mientras tanto, la suspensión temporal de la publicación de informes económicos deja a los minoristas en la oscuridad sobre las previsiones de ventas y los trabajadores que pueden necesitar.

“Ciertamente, para nuestros clientes, no tener acceso a los datos pondrá más desafíos en su capacidad para pronosticar”, destacó Wnorowski de Radial. “Pero nos mantendremos muy cerca de ellos a medida que entremos en el pico y ajustaremos tan pronto como veamos que las cosas cambian”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.