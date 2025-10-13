Stay up to date with notifications from The Independent

Cuba autoriza la salida a EEUU del disidente José Daniel Ferrer

Associated Press
Lunes, 13 de octubre de 2025 11:47 EDT
El disidente cubano José Daniel Ferrer, un firme opositor al gobierno isleño, partió el lunes exiliado a Estados Unidos a pedido del gobierno de ese país.

El director general de temas bilaterales de la cancillería cubana, Alejandro García, informó a The Associated Press que la salida se produjo desde la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente del país, con destino a Florida.

En imágenes a las que tuvo acceso AP se ve a Ferrer, vestido de camisa celeste y pantalón oscuro, subiendo a un avión mientras era despedido aparentemente por funcionarios.

Ferrer se hizo conocido internacionalmente como parte de los 75 opositores encarcelados y enjuiciados en 2003, aunque una negociación entre la Iglesia católica, España y el entonces presidente cubano Raúl Castro logró las liberaciones entre 2010 y 2011.

El opositor se negó entonces a salir de la isla —la condición impuesta entonces para las liberaciones— y fundó la Unión Patriótica de Cuba, una organización política sin reconocimiento legal.

Fue llevado a prisión nuevamente en el marco de una serie de protestas antigubernamentales en julio de 2021, cuando ya pagaba una condena domiciliaria por lesiones de cuatro años y medio.

El gobierno de Estados Unidos había exigido públicamente su liberación y Amnistía Internacional lo tenía incorporado a su lista de media docena de presos de conciencia en la isla.

