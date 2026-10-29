Noruega encontró una ingeniosa manera de responder a la polémica declaración de Donald Trump, quien calificó al país escandinavo de “país de mierda”.

El presidente estadounidense aseguró el domingo que los inmigrantes procedentes de Noruega ya no eran bienvenidos en Estados Unidos, a poco más de una semana de las elecciones de medio término.

Sus comentarios se produjeron mientras continuaba expresando su descontento por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, otorgado por el Comité Nobel Noruego, con sede en Oslo.

En respuesta, Visit Norway, la oficina de turismo del país, publicó una selección de sus baños públicos más espectaculares, acompañada de una pregunta cargada de ironía: “¿Son estos los mejores baños del mundo?”.

“Noruega vuelve a hacer que los baños sean grandiosos”, decía la publicación en su sitio web, en una clara alusión al conocido lema político de Trump.

“Vale la pena visitar estos baños, tanto si necesitas usarlos como si no”, añadía el texto, que reunía algunos de los sanitarios públicos con las vistas más impresionantes del país.

Trump lleva años manifestando su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz y nunca ocultó sus aspiraciones de obtener el reconocimiento. Incluso había presionado públicamente para que el comité le concediera el galardón.

El domingo, mientras atribuía los disturbios en Francia a la inmigración, el mandatario afirmó que estaría dispuesto a recibir personas de determinados países, pero hizo una excepción con Noruega.

“No gané el Premio Nobel, así que no quiero a nadie de Noruega”, declaró.

“Noruega se ha convertido en un país de mierda, la verdad”, agregó, recurriendo a una expresión despectiva que anteriormente había utilizado para referirse a Haití, Libia, Somalia y Yemen.

Sin embargo, no había indicios de que el Gobierno de Trump estuviera preparando un cambio oficial en su política migratoria respecto de los ciudadanos noruegos.

El presidente ya había descrito la decisión de no concederle el Premio Nobel de la Paz como una “mancha imborrable” para Noruega.

Por su parte, la selección publicada por Visit Norway incluía baños públicos situados a lo largo de algunas de las rutas panorámicas más famosas del país, conocidas por sus espectaculares paisajes naturales.

Donald Trump baila durante un mitin de campaña en el Rock Hill Sports and Event Center ( AP )

La descripción de uno de los baños decía: “Si eres un simple mortal como nosotros y no puedes permitirte un inodoro chapado en oro, el baño dorado de la isla de Senja es la mejor alternativa”.

Sobre la ingeniosa respuesta, Evgenia Egorova, asesora principal de Visit Norway, declaró a la cadena noruega NRK: “A veces no hace falta mucho, solo un poco de humor inteligente y la extraordinaria arquitectura noruega”.

Por su parte, Jens Kjeldsen, profesor de retórica de la Universidad de Bergen, elogió la iniciativa de la oficina de turismo por su capacidad para ridiculizar las declaraciones del presidente estadounidense.

“Cuando recurres al humor, consigues que esas declaraciones parezcan menos serias de lo que serían de otro modo”, explicó a NRK.

Y añadió: “Es como enfrentarse al abusón del jardín de infancia. Si te lo tomas demasiado en serio, él gana. Pero si logras responder con una sonrisa o burlarte de él, quedas en una posición mucho más favorable”.

Traducción de Leticia Zampedri