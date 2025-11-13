Juez ordena detención sin fianza para acusado de atropellar a personas cerca de un bar en Tampa

Un juez ordenó el jueves la detención sin fianza de un hombre acusado de embestir con su vehículo a una multitud fuera de un bar el fin de semana pasado, matando a cuatro personas e hiriendo a más de una docena en un distrito histórico de Tampa, Florida, conocido por su vida nocturna y turistas.

Silas Sampson, de 22 años, está acusado de 14 cargos, incluidos cuatro de homicidio vehicular, así como conducción imprudente y huir de la escena. El juez principal del circuito del condado de Hillsborough, Christopher Sabella, ordenó que Sampson fuera retenido en la cárcel sin derecho a fianza hasta el juicio por los cargos de homicidio vehicular.

Los fiscales argumentaron que Sampson no merecía ser liberado bajo fianza ya que representaba una amenaza para la comunidad.

Sin embargo, el abogado defensor de Sampson, William Knight, argumentó durante una breve audiencia en la corte el jueves que Sampson no tenía antecedentes penales previos, aunque anteriormente había sido acusado de un delito menor, y no tenía historial de no presentarse en la corte.

Según el Departamento de Policía de Tampa, una unidad de patrulla aérea avistó un sedán plateado conduciendo de manera imprudente en una autopista temprano el sábado después de haber sido visto participando en carreras callejeras en otro vecindario. La Patrulla de Carreteras de Florida alcanzó el vehículo e intentó realizar una maniobra de golpear el guardabarros trasero para provocar un trompo, pero no tuvo éxito.

Los policías "se retiraron" mientras el vehículo aceleraba hacia el histórico Ybor City cerca del centro de Tampa, dijeron las autoridades, y finalmente el conductor perdió el control y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar, Bradley’s on 7th.

Tres personas murieron en el lugar y una cuarta murió en un hospital.

En los últimos años, algunos estados y agencias locales han impulsado restricciones a las persecuciones de autos a alta velocidad para proteger tanto a civiles como policías. Tras un aumento en las muertes, un estudio de 2023 financiado por el Departamento de Justicia pidió que las persecuciones sean pocas, afirmando que los peligros a menudo superan la necesidad inmediata de detener a alguien.

No obstante, la patrulla de carreteras de Florida ha relajado los límites sobre las persecuciones de autos y las maniobras de detención, tácticas que el informe respaldado por el Departamento de Justicia caracterizó como "de alto riesgo" y "controvertidas".

