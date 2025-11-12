California revoca 17.000 licencias de camioneros comerciales; niega que sea por temas de inmigración

California anunció el miércoles que planea revocar 17.000 licencias para conductores comerciales que fueron otorgadas a inmigrantes después de que el gobierno del presidente Donald Trump expresó sus preocupaciones de que personas que se encuentran sin autorización legal en el país recibieron licencias para conducir camiones de semirremolque o autobuses. Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom aseguró que esa no es la razón.

Newsom afirmó que la decisión está relacionada con violaciones a la ley estatal, aunque no entró en detalles.

La oficina del gobernador indicó que las violaciones fueron a leyes estatales que se encontraban vigentes antes de que el gobierno federal endureciera recientemente las reglas luego de realizar una auditoría nacional de licencias comerciales. La medida se llevó a cabo después de que un conductor que se encontraba sin autorización legal en el país provocó un accidente en Florida que cobró la vida de tres personas.

Accidentes fatales de camiones en Texas y Alabama ocurridos este año también plantean preguntas sobre este tipo de licencias. Las preocupaciones aumentaron el mes pasado, cuando el conductor de un camión --un inmigrante que se encontraba sin autorización en el país-- provocó un accidente en California que dejó a otras tres personas muertas.

Las autoridades de transporte del estado de California no respondieron de momento a solicitudes de detalles adicionales sobre la decisión de revocar este tipo de licencias.

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, declaró el miércoles que las acciones de California de revocar este tipo de licencias es una admisión de que el estado había actuado de manera inapropiada, aunque el gobierno estatal ya había defendido previamente sus estándares para la emisión de licencias.

Duffy impuso previamente nuevas restricciones sobre qué inmigrantes eran elegibles para obtener licencias comerciales. Añadió hace en septiembre que California y otros cinco estados habían emitido indebidamente licencias comerciales a extranjeros, pero California es el único estado contra el que tomó medidas.

Retuvo 40 millones de dólares en fondos federales argumentando que el estado no aplicaba los requisitos de idioma inglés para los camioneros, y ha prometido retirar otros 160 millones de dólares del estado en relación con estas licencias.

"Después de afirmar durante varias semanas que no hicieron nada malo, Gavin Newsom y California han sido atrapados con las manos en la masa. Ahora que hemos expuesto sus mentiras, se están revocando 17.000 licencias para camioneros emitidas ilegalmente", declaró Duffy. "Esto es sólo la punta del iceberg. Mi equipo continuará obligando a California a demostrar que han quitado a todos los inmigrantes ilegales detrás de los volantes de los camiones de semirremolque y autobuses escolares".

La oficina de Newsom aseguró que cada uno de los conductores cuyas licencias están siendo revocadas contaba con permisos de trabajo válidos del gobierno federal.

"Una vez más, Sean 'Reglas del Camino' Duffy no comparte la verdad, difundiendo falsedades fácilmente refutables en un intento triste y desesperado por complacer a su querido líder", dijo el portavoz de Newsom, Brandon Richards.

Las nuevas reglas para las licencias comerciales que Duffy anunció en septiembre complican enormemente que un inmigrante obtenga una licencia de camionero, debido a que únicamente serán elegibles tres clases específicas de titulares de visas. Los estados también deberán verificar el estatus migratorio de un solicitante en una base de datos federal. Estas licencias serán válidas hasta por un año a menos que la visa del solicitante expire antes.

Según los nuevos lineamientos, sólo 10.000 de los 200.000 extranjeros con licencias comerciales serían elegibles para obtener una de estas licencias, las cuales únicamente estarían disponibles para conductores que tengan una visa H-2a, H-2b o E-2. La visa H-2a es para jornaleros temporales, mientras que la H-2B es para trabajadores temporales no agrícolas. El visado E-2 es para personas con inversiones sustanciales en un negocio en Estados Unidos. Pero las reglas no se aplicarán retroactivamente, por lo que esos 190.000 conductores podrán mantener sus licencias comerciales al menos hasta que deban renovarlas.

La oficina de Newsom dijo que esos nuevos requisitos no estaban en vigor al momento en que se emitieron estas 17.000 licencias. Pero a estos conductores se les dio avisos de que sus licencias expirarán en 60 días.

Duffy dijo en septiembre que los investigadores encontraron que una cuarta parte de las 145 licencias que revisaron en California no debieron ser emitidas. Puso como ejemplo cuatro licencias de California que permanecieron vigentes después de que expiró el permiso de trabajo del conductor, a veces hasta varios años después.

La oficina de Newsom dijo que el estado siguió la orientación que recibió del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la emisión de este tipo de licencias a camioneros extranjeros.

