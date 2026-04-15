Israel bombardea sur de Líbano un día después de históricas conversaciones en Washington

Ataques israelíes sacudieron el sur del Líbano durante la noche, un día después de una primera ronda de conversaciones históricas entre funcionarios libaneses e israelíes en Washington.

Humo se elevó sobre la ciudad costera de Tiro, lo que subrayó la fragilidad de los esfuerzos diplomáticos.

Aunque los ataques israelíes en Beirut han disminuido desde el devastador bombardeo de 10 minutos de la semana pasada, que mató a más de 350 personas en todo el país, zonas del sur siguen bajo ataques frecuentes.

El ejército de Israel ha emitido advertencias periódicas a los residentes del sur del Líbano para que huyan, pero miles se han quedado, ya sea porque no quieren abandonar sus hogares o porque no tienen adónde ir.

Israel bombardeó el miércoles Tiro, que antes fue vista como un refugio relativo frente a los combates más intensos en zonas más cercanas a la frontera con Israel. Ahora, muchos residentes afirman que hay poca sensación de seguridad en cualquier lugar, mientras Israel apunta contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán.

En toda la ciudad, las secuelas del bombardeo eran visibles en edificios destrozados, montículos de escombros y calles cubiertas de restos. Los residentes avanzaban con cautela por carreteras flanqueadas por ruinas.

Un dron israelí alcanzó un automóvil durante la noche a unos cientos de metros del centro de Tiro. No estaba claro a quién iba dirigido el ataque, pero testigos indicaron que mató a una joven que estaba sentada afuera de su casa cerca de allí.

Dolientes se reunieron el miércoles para enterrar a la mujer, Ghadir Baalbaki, de 19 años, en un cementerio temporal para quienes han muerto durante la guerra. Muchas familias no pueden sepultar a sus familiares en sus localidades de origen, más cerca de las líneas del frente.

“Rezamos el maghrib (la oración islámica del atardecer) y fuimos a sentarnos afuera. Llevábamos sentados 10 minutos cuando el ataque nos alcanzó”, relató Mariam Hamoud, tía de Baalbaki. "Abracé a Ghadir porque pensé que se había desmayado. Seguí intentando despertarla”.

Su padre, Mohammed Baalbaki, permanecía junto a la tumba entre lágrimas.

“No podemos adaptarnos a la vida sin ella”, expresó. “Desde que ocurrió esta tragedia ayer, hemos estado sufriendo”.

La escalada más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó cuando el grupo armado disparó varios cohetes hacia el norte de Israel, apenas unos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán. Israel respondió con una intensa campaña aérea y una invasión terrestre.

Más de 2.000 personas han muerto en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud libanés, y más de un millón de libaneses han sido desplazados.

Las conversaciones del martes en Washington marcaron un inusual encuentro cara a cara entre funcionarios libaneses e israelíes. Pero Hezbollah se opone a las conversaciones, al considerarlas una concesión a los israelíes mientras continúan bombardeando el país.

El gobierno libanés, que ha criticado a Hezbollah por arrastrar al país a otra guerra, sostiene que las conversaciones son la única manera de poner fin a los combates.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.