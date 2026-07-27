Muere a los 81 años Gunther von Hagens, anatomista alemán de la exposición "Body Worlds"

Gunther von Hagens, el anatomista alemán que generó tanto fascinación como repulsión en todo el mundo con sus exposiciones “Body Worlds” de cadáveres humanos preservados, ha muerto. Tenía 81 años.

Su familia y el Instituto de Plastinación, que él fundó, informaron que murió el viernes. Un comunicado emitido el lunes no ofreció más detalles. Von Hagens anunció en 2010 que vivía con la enfermedad de Parkinson.

Von Hagens caminó por una delgada línea entre la ciencia, el entretenimiento y el comercio con sus exposiciones itinerantes, así como con acciones que acapararon titulares, como una autopsia pública.

En el centro del trabajo de Von Hagens estaba el llamado proceso de plastinación: sustituir los fluidos corporales por plástico líquido que luego se endurece. Esa técnica, que él empezó a desarrollar en la década de 1970, evitaba la descomposición, mantenía intactos los tejidos y le permitía exhibir cadáveres preservados y sus órganos internos.

La exposición resultante, “Body Worlds”, se presentó por primera vez en Japón en 1995.

Dos años después, la colección de cadáveres parcialmente sin piel se exhibió en la patria de Von Hagens, superando un intento de líderes eclesiásticos locales de bloquear su inauguración con el argumento de que era irrespetuosa. Von Hagens decía que su trabajo ayudaba a la gente a comprender cómo funciona su cuerpo.

El anatomista “se ve obligado en su trabajo diario a rechazar los tabúes y las convicciones que la gente tiene sobre la muerte y los muertos”, afirmó Von Hagens al referirse a su labor.

“Yo toco aquí un tabú, que es nuestro cuerpo, y nada está tan cerca de nosotros como nuestro cuerpo”, manifestó.

Las muestras utilizaron los cadáveres de personas que aceptaron donar sus cuerpos para la plastinación. Los críticos sostenían que von Hagens rozaba el sensacionalismo con sus obras, que incluían un cadáver montando un caballo plastinado y una embarazada con un feto de ocho meses en su interior.

Von Hagens “juega con los cadáveres como un niño juega con muñecas”, comentó el reverendo Ernst Pulsfort, rector espiritual de la Academia Católica de Berlín, cuando la muestra se inauguró por primera vez en la capital alemana en 2001. Argumentó que la exhibición atendía una “lascivia pública por la sensación”.

Durante una muestra de “Body Worlds” en Londres en 2002, el anatomista —siempre con su característico sombrero fedora negro— realizó la primera autopsia pública en Gran Bretaña en 170 años ante un público de cientos de personas con entradas agotadas, desafiando advertencias del gobierno de que podría ser ilegal.

Von Hagens la calificó de “un enorme éxito”. El jefe de ética de la Asociación Médica Británica, el doctor Michael Wilkes, señaló que fue “degradante e irrespetuosa”.

Las exposiciones de “Body Worlds” se presentaron en varias ciudades de Estados Unidos después de su debut en Los Ángeles en 2004.

El “Plastinarium” de Von Hagens, donde se preparan los cuerpos, abrió en la ciudad de Guben, en el este de Alemania, en 2006.

El anatomista nació como Gunther Liebchen el 10 de enero de 1945, en lo que hoy es el oeste de Polonia.

Estudió medicina en Jena, en Alemania Oriental, pero cada vez cuestionaba más el sistema comunista e hizo un intento fallido de huir a Occidente. Fue detenido antes de que Alemania Occidental comprara su libertad en 1970, una práctica habitual en esa época.

Continuó sus estudios de medicina en la Universidad de Luebeck y, en la década de 1970, empezó a trabajar en el instituto de patología y anatomía de la Universidad de Heidelberg. Se casó con una excompañera de clase, Cornelia von Hagens, y adoptó su apellido. Con ella tuvo tres hijos.

Su segunda esposa, Angelina Whalley, dirige su Instituto de Plastinación con sede en Heidelberg y comisaría sus exposiciones.

El comunicado del lunes indicó que Von Hagens quiso que su cuerpo estuviera disponible para la plastinación y que “su familia respetará y cumplirá este deseo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.