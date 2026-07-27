La policía busca a un segundo sospechoso tras tiroteo con 3 muertos en feria gastronómica en Seattle

La policía buscaba a un segundo sospechoso el lunes después de un tiroteo en una concurrida feria gastronómica bajo la Space Needle de Seattle, que dejó tres muertos y cuatro heridos, entre ellas un niño pequeño. Había otro sospechoso detenido.

Los investigadores creen que los dos sospechosos se disparaban entre sí el domingo y, aunque uno seguía prófugo, el subdirector de la Policía de Seattle, Tyrone Davis, dijo en una conferencia de prensa la noche del domingo que no había una amenaza continua para el público.

La policía no tenía una descripción del sospechoso que seguía libre, indicó.

“Todavía estamos tratando de recomponer esto”, dijo Davis. La policía no respondió de inmediato a mensajes telefónicos y de correo electrónico a primera hora del lunes.

Dos personas murieron en el lugar y una tercera falleció en un hospital. Fueron descritas como dos hombres, de 19 y 44 años, y una mujer de 56 años.

Los cuatro heridos, incluido un niño de 2 años, estaban hospitalizados y en condición estable a primera hora del lunes, informó la policía. El resto de los heridos eran adultos. Davis no pudo decir si alguna de las víctimas estuvo involucrada en el enfrentamiento.

El tiroteo se produjo alrededor de las 6 de la tarde del domingo, en las últimas horas de Bite of Seattle, un festival anual de tres días que atrae a cientos de vendedores de comida y comercios minoristas, además de artistas.

Decenas de agentes brindaban seguridad en el evento y algunos vieron a uno de los sospechosos disparar, señaló Davis. Un sospechoso se entregó en el lugar, pero el otro huyó. Las fuerzas del orden registraron el recinto sin éxito.

Un gran número de policías y equipos de emergencia acudieron y comenzaron a evacuar el área alrededor del extenso complejo del Seattle Center.

Faith Adia Hunter contó que ella y sus amigos acababan de comprar comida en un puesto de crepas cuando estallaron los disparos. Se dio cuenta de que el tirador estaba cerca de ellos. Ella y otras personas se refugiaron en el cercano Museo Infantil de Seattle.

“Estábamos justo al lado de él cuando empezó, así que salimos corriendo”, dijo Hunter. “Así que también salimos corriendo hacia el edificio con la multitud”.

En medio del caos, muchos vendedores corrieron hacia las salidas, abandonando sus puestos de comida. Horas después, algunos deambulaban fuera del cordón policial, preguntándose cuándo se les permitiría regresar para recoger sus carpas, comida y equipo de cocina.

Roberto Ramírez, un vendedor del evento, comentó que escuchó algo que sonaba como petardos antes de que la gente empezara a gritar “tirador” y a correr frenéticamente.

“De repente todo quedó vacío”, dijo. “La gente estaba aterrada”.

Tras el pánico inicial, siguieron llegando nuevos asistentes sin saber lo que había ocurrido y la policía les indicó que se fueran, agregó.

Estan Wakonabo contó que él y su novia estaban en el festival, haciendo fila para una cabina de fotos, cuando alguien lo empujó por detrás y, al voltearse, vio a una avalancha de personas huyendo.

“La gente se escondía, empujaba, la gente se caía al suelo, los cochecitos de bebé se caían”, dijo Wakonabo, y fue entonces cuando escuchó los disparos.

“Cuando escuché un ‘pop, pop, pop’, fue cuando supe que era un tirador”, expresó.

Wakonabo señaló que, después de acompañar a su novia a un lugar seguro, regresó a la escena para tomar fotos y vio a varias víctimas en el suelo.

El festival comenzó en 1982 y atrae a 350.000 asistentes, según su sitio web.

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Los periodistas de The Associated Press Manuel Valdes y Lindsey Wasson en Seattle, Annika Wolters en Bangkok y Christopher Weber en Los Ángeles contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.