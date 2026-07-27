Zelenskyy se reunirá con marineros y el nuevo líder británico en visita a un puerto del Reino Unido

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tenía previsto reunirse el lunes con el primer ministro británico, Andy Burnham, en una base naval en Inglaterra, una visita que, según Burnham, pretende señalar el apoyo “inquebrantable” de Reino Unido a Ucrania.

El viaje de Zelenskyy es el primero de un líder extranjero desde que Burnham asumió el cargo hace una semana. Su predecesor, Keir Starmer, estuvo en Kiev hace menos de dos semanas en su último viaje al extranjero antes de dejar el cargo.

Burnham será el quinto primer ministro británico que trate con el presidente ucraniano desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

“Rusia no debe tener ninguna duda sobre nuestra determinación, y no daremos marcha atrás hasta lograr una paz duradera y justa para Ucrania”, afirmó Burnham, quien pasó los últimos nueve años como alcalde del Gran Manchester y tiene poca experiencia en política exterior.

El viaje a Reino Unido se produce un día antes de que se espere que Zelenskyy se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

Durante la visita a Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra, Zelenskyy y Burnham se reunirán con más de 200 militares ucranianos que han pasado las últimas tres semanas en Reino Unido. Han participado en un ejercicio destinado a reforzar las capacidades de combate y las medidas contra minas en el mar Negro, informó el gobierno británico.

El Reino Unido proporcionará a Ucrania la propiedad intelectual que sustenta su nuevo sistema de guerra electrónica “Stone Cloak” ("Capa de piedra"), capaz de interferir las defensas antiaéreas rusas para impedir que se detecten drones, informó la oficina de Burnham.

Ucrania ha ampliado su campaña de ataques de larga distancia con operaciones de drones cada vez más frecuentes dentro de Rusia, que han tenido como objetivo instalaciones petroleras, fábricas militares y, más recientemente, centros logísticos, llevando la guerra a millones de rusos y aumentando la presión sobre el presidente, Vladímir Putin.

Las incursiones han hecho añicos el relato de Putin de que el conflicto es algo que no afecta la vida de la gente común en su país. Pero él no se ha dejado disuadir y Rusia ha redoblado su campaña aérea, bombardeando regularmente a Ucrania con misiles y drones.

Rusia y Ucrania intercambian más ataques con drones

Rusia volvió a atacar a Ucrania durante la noche con 147 drones de ataque de largo alcance, según la fuerza aérea ucraniana, que indicó que 123 drones fueron interceptados o neutralizados mediante interferencias.

En Zaporiyia, una persona murió y dos resultaron heridas en una serie de ataques en la ciudad que dañaron edificios residenciales de gran altura y varias viviendas particulares durante la noche, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

En el distrito de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, ataques rusos dañaron un kínder, edificios residenciales e infraestructura, e hirieron a una mujer y a un niño de 6 años, según el jefe de la administración, Oleksandr Hanzha.

En la región oriental de Járkiv, un miembro del consejo regional dijo que las fuerzas rusas han destruido todas las gasolineras a lo largo de la autopista entre Járkiv y Poltava, una distancia de unos 150 kilómetros (93 millas). Oleksandr Skoryk señaló que la situación se vuelve más crítica cada día, pero que la región no enfrenta una crisis de combustible o de alimentos.

La autopista es una ruta clave de suministro que conecta Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania y un centro regional cercano a la frontera rusa, con el centro de Ucrania. Rusia ha intensificado este año los ataques contra gasolineras, instalaciones eléctricas y otra infraestructura en todo el país como parte de una campaña más amplia para tensar la logística y las redes energéticas de Ucrania.

En Moscú, el Ministerio ruso de Defensa informó que las defensas aéreas derribaron 276 drones ucranianos durante la noche.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slyusar, dijo que cinco personas, incluido un niño, murieron cuando un dron ucraniano impactó un edificio de apartamentos en Rostov del Don.

En la ciudad de Belgorod, un ataque con drones ucranianos hirió a 12 personas, incluidos dos niños, según funcionarios regionales de emergencias.

Irán promete represalias tras ucraniano a un barco en el Caspio

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que Ucrania atacó una embarcación iraní en el mar Caspio, matando a un marinero.

En una declaración en X el domingo, Araghchi denunció el ataque como una “flagrante violación de la Carta de la ONU realizada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”. Afirmó que dejó claro en llamadas con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que el ataque “no puede quedar sin respuesta”.

Zelenskyy dijo que los ataques ucranianos de largo alcance en el mar Caspio durante el fin de semana lograron “muy buenos resultados”, y añadió que los objetivos incluyeron “embarcaciones implicadas en el transporte de carga militar vinculada a Irán, así como un buque de guerra”.

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Illia Novikov en Kiev, Ucrania, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.