Qué saber sobre los incendios históricos en Francia y España

El calor y la falta de lluvia han contribuido a los incendios forestales sin precedentes en Francia y España que han obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares, en una de las mayores evacuaciones del continente desde la Segunda Guerra Mundial.

El aumento de las temperaturas podría complicar los esfuerzos para combatir los incendios, que han calcinado una superficie cuatro veces mayor que París en el suroeste de Francia y arden con fuerza cerca de la capital de España, Madrid.

Los datos climáticos muestran que Europa se está calentando más rápido que cualquier otro lugar del planeta. El continente ya ha afrontado episodios de calor extremo en múltiples ocasiones este año.

Los bomberos en España han calificado los incendios de tan violentos que no pueden afrontarlos de frente. Pero el lunes surgió en Francia el primer atisbo de esperanza de que la propagación de un enorme incendio en la región suroccidental de Gironde podría haberse ralentizado.

Esto es lo que hay que saber.

El cambio climático hace que los veranos sean más calurosos y secos

Las temperaturas por encima de lo normal en Europa han contribuido a condiciones de sequía. Las temperaturas récord en Europa occidental agravaron la falta de lluvia ya que el calor extremo extrajo humedad de la vegetación, creando abundante combustible que permite a las llamas propagarse más rápido y con mayor intensidad.

Un estudio publicado en junio por World Weather Attribution concluyó que el calor récord de las últimas semanas no habría sido posible sin el cambio climático.

El servicio meteorológico nacional de Francia, Météo-France, indicó que junio fue el más caluroso registrado allí, con un promedio de 3,8 grados Celsius (6,8 grados Fahrenheit) por encima de lo normal, mientras que las precipitaciones estuvieron casi un 50% por debajo del promedio.

España está acostumbrada a los incendios forestales en los meses más cálidos, pero el cambio climático ha hecho que sus veranos sean más calurosos y secos. Eso, combinado con el declive de la agricultura y de industrias que antes utilizaban materiales del bosque, ha convertido grandes extensiones de naturaleza en un polvorín.

Los incendios forestales de este año superan récords anteriores

Aunque las estimaciones varían, las autoridades nacionales y de la Unión Europea están informando de incendios sin precedente este año. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales calcula que han ardido más de 300.000 hectáreas (3.000 kilómetros cuadrados o 1.160 millas cuadradas) en Francia y España.

El Ministerio del Interior de Francia afirma que los incendios han arrasado 115.000 hectáreas (1.150 kilómetros cuadrados o 444 millas cuadradas) desde enero, la cifra anual más alta en los registros modernos del país.

La ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que las 153.000 hectáreas (1.530 kilómetros cuadrados o 591 millas cuadradas) quemadas este año son seis veces la cantidad que ardió durante la primera mitad de 2025.

A todo esto contribuyeron el mayor y el tercer mayor incendio de la historia de España en poco más de una semana, con un fuego en el terreno rural de Ávila, al oeste de Madrid, que ha quemado más de 50.000 hectáreas (500 kilómetros cuadrados o 193 millas cuadradas).

A principios de este mes, 13 personas murieron en un incendio en Almería, en el sureste de España, el más mortífero que se recuerda en tiempos recientes.

Más de 300.000 personas han sido evacuadas

Más de 300.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en Francia y España, en lo que la Unión Europea calificó como “una de las mayores operaciones de evacuación en Europa”.

Más de 250.000 personas han sido evacuadas en Francia, 220.000 de ellas en la región suroccidental de Gironde. Con Francia a punto de entrar en su temporada turística máxima, las autoridades de Gironde tomaron medidas para mantener alejados a los veraneantes, prohibiendo los campamentos de vacaciones para niños y para personas con discapacidad.

En total, 76.000 personas han sido evacuadas en España, mientras que otras 30.000 han sido confinadas en sus hogares, informó el gobierno.

La ayuda llega desde otros países

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, declaró el lunes que la Unión Europea había enviado siete aviones y cuatro helicópteros desde la República Checa, Croacia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Suecia y Turquía a Francia, y otros seis aviones desde Grecia, Italia y Turquía a España.

“Ningún país debería tener que afrontar solo un desastre de esta magnitud”, indicó Lahbib, y añadió: “A los pueblos de Francia y España: Europa estará con ustedes hasta que se apaguen los incendios”.

El programa de satélites Copernicus de la UE está proporcionando a las autoridades mapas actualizados del riesgo de incendio.

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Spike reportó desde Budapest, Hungría. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Joseph Wilson en Barcelona, España y Sam McNeil en Bruselas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.