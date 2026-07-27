China y Japón discrepan sobre si sus cancilleres hablaron la semana pasada en la ASEAN

¿Hablaron los ministros de Relaciones Exteriores de China y Japón en la reunión regional de la ASEAN de la semana pasada, o no?

Toshimitsu Motegi, de Japón, manifestó a los periodistas la semana pasada que había conversado brevemente sobre las relaciones bilaterales con su homólogo chino, Wang Yi, cuando se encontraron durante la reunión en Filipinas.

Pero el lunes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China lo contradijo.

“Permítanme dejarlo claro una vez más: durante su visita a Manila, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi no tenía programada ninguna reunión con la parte japonesa, ni se produjeron intercambios breves en el lugar”, declaró Lin Jian, al ser consultado en la sesión informativa diaria.

Las versiones divergentes reflejan las posturas de los gobiernos ante un fuerte deterioro de sus vínculos desde noviembre, cuando un comentario sobre Taiwán de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi enfureció a China.

Japón busca oportunidades para recomponer las relaciones, pero China ha dado la espalda a su vecino.

Las tensiones se han extendido a la economía —incluida una disminución de turistas chinos que visitan Japón— y han incrementado la inquietud en ambos países por la expansión de las fuerzas armadas del otro.

“Como hemos señalado repetidamente, Japón está abierto al diálogo en todos los niveles, y creo que es sumamente importante que continuemos nuestro diálogo, ya que tanto Japón como China tienen una gran responsabilidad por la paz regional”, indicó Motegi la semana pasada.

Aunque Motegi dijo que él y Wang hablaron sobre los lazos, medios japoneses informaron que el intercambio fue mayormente de saludos y cortesías.

Takaichi dijo en una conferencia de prensa el lunes que ambas partes mantienen diálogo en diversos niveles, incluido el intercambio de Motegi con Wang.

Poco después de convertirse en primera ministra, se le preguntó en el parlamento en noviembre si un bloqueo chino de Taiwán u otra acción militar sería un escenario en el que Japón podría involucrarse bajo una política conocida como autodefensa colectiva.

La política permite que las fuerzas armadas de Japón ayuden a un aliado —muy probablemente Estados Unidos— si se cumplen ciertas condiciones, como garantizar la supervivencia de Japón.

Takaichi respondió que el ejemplo de Taiwán podría cumplir los criterios: “Si implica el uso de buques de guerra y acciones militares, podría, desde luego, convertirse en una situación de supervivencia”, expresó.

El comentario cruzó lo que China considera una línea roja en sus relaciones con otros países. En su empeño por obtener el control de Taiwán, el gobierno se opone a cualquier palabra o acción que aliente lo que califica como fuerzas independentistas taiwanesas. Taiwán es una isla autónoma, pero China la reclama como su territorio.

Takaichi se ha negado a retractarse, pero más tarde dijo ante el mismo comité parlamentario que evitaría hablar en el futuro sobre escenarios específicos de autodefensa.

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La corresponsal Mari Yamaguchi contribuyó con esta nota desde Tokio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.