Misión de ONU en Afganistán confirma 13 civiles muertos en ataques aéreos paquistaníes

La misión de las Naciones Unidas en Afganistán manifestó que había documentado el jueves la muerte de 13 civiles, principalmente niños y mujeres, a causa de ataques aéreos paquistaníes en el este de Afganistán el día anterior, lo que confirma el balance de víctimas dado por las autoridades afganas.

Pakistán había desestimado como propaganda una declaración del portavoz del gobierno afgano, Zabihula Muyahid, quien afirmó el miércoles que los ataques aéreos en las provincias de Khost, Kunar y Paktika habían matado a 13 civiles —11 niños, una mujer y un hombre.

Los ataques rompieron un mes de calma tras lo que Islamabad había descrito previamente como una “guerra abierta” entre los vecinos. El conflicto hasta ahora ha desafiado los esfuerzos internacionales por lograr una paz duradera.

La misión de la ONU en Afganistán señaló en X que había “documentado 13 muertes de civiles y 10 heridos, principalmente niños y mujeres, por ataques aéreos” durante la noche entre el martes y el miércoles.

La misión "reitera su llamado a la desescalada, un alto al fuego duradero, la protección de los civiles, la reapertura de los pasos fronterizos, en particular para la asistencia humanitaria, y el diálogo para resolver las diferencias”. La frontera ha estado cerrada durante meses, lo que ha interrumpido el comercio y el transporte y ha dejado varadas a miles de personas.

Cientos de personas han muerto en los combates entre Pakistán y Afganistán desde febrero, cuando Afganistán atacó a Pakistán en represalia por ataques aéreos paquistaníes dentro de Afganistán. Varias conversaciones de paz mediadas internacionalmente no han logrado producir una tregua duradera.

Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a milicianos que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes, conocidos como Terik-e-Talibán-Pakistán, o TTP. El grupo es independiente pero aliado de los talibanes afganos, que gobiernan Afganistán desde que tomaron el poder en el país en 2021. Kabul niega la acusación.

Pakistán dice que sus ataques aéreos apuntaron contra milicianos

Pakistán afirmó que realizó ataques a lo largo de la frontera con Afganistán el miércoles contra campamentos y escondites de milicianos.

En una conferencia de prensa semanal en Islamabad, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andrabi, declaró el jueves que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a múltiples atentados recientes perpetrados por milicianos dentro del país.

“Realizamos estos ataques para apuntar contra refugios seguros, cerebros y planificadores pertenecientes a Fitna al-Khawarij”, dijo Andrabi usando un término que el gobierno aplica a los talibanes paquistaníes y a otros grupos armados. “Actuamos con base en inteligencia creíble, y hubo una selección específica de sus escondites como objetivo”.

Afirmó que la seguridad de los paquistaníes sigue siendo la máxima prioridad del gobierno y que las operaciones contra los milicianos continuarían. “Seguimos llevando a cabo ataques militares con precisión y exactitud, eliminando escondites terroristas”, expresó.

Andrabi evitó comentar directamente el informe de la ONU sobre las bajas civiles, al señalar que las autoridades necesitarían revisar su contenido. Sin embargo, puso en duda la metodología de la ONU para documentar las víctimas.

“¿Cuál es su metodología para medir eso?”, preguntó. “Nuestros ataques fueron precisos y estuvieron dirigidos a los escondites y campamentos de estos terroristas”.

Los combates se han concentrado principalmente a lo largo de la frontera

Pakistán declaró en febrero que estaba en guerra abierta con Afganistán, tras un aumento de ataques de milicianos contra civiles y fuerzas de seguridad. Los combates se han concentrado principalmente a lo largo de la zona fronteriza, pero Pakistán también ha llevado a cabo ataques aéreos contra la capital afgana, Kabul.

En marzo, un ataque aéreo alcanzó un centro de tratamiento de drogas en la ciudad, y funcionarios afganos afirmaron que murieron más de 400 personas. Pakistán cuestionó esa cifra y negó haber atacado a civiles, al asegurar que había atacado un depósito de municiones.

Los ataques del miércoles se producen meses después de que China acogiera conversaciones de paz entre Pakistán y Afganistán. Posteriormente, Beijing dijo que habían acordado no escalar su conflicto y explorar una solución.

Las autoridades en Pakistán han señalado que China y algunos otros países amigos seguían alentando a ambas partes a alcanzar un acuerdo para una paz duradera.

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Becatoros reportó desde Atenas, Grecia. El corresponsal Munir Ahmed en Islamabad contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.