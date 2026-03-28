Jueza desestima demanda por concesión de matrículas universitarias a migrantes en Minnesota

Las universidades públicas de Minnesota pueden seguir ofreciendo matrículas estatales y becas a algunos migrantes en situación irregular, dictaminó una jueza federal el viernes al desestimar una demanda presentada el verano pasado por el Departamento de Justicia para frenar esos programas.

La decisión se produce tras una serie de enfrentamientos entre el gobierno federal y las autoridades de Minnesota por la aplicación de las leyes migratorias.

La jueza de distrito de Estados Unidos Katherine Menendez señaló en su fallo que el gobierno federal no logró demostrar que los programas que ofrecen matriculación estatal a migrantes sin estatus legal discriminan a ciudadanos estadounidenses.

La demanda federal nombraba al gobernador, el demócrata Tim Walz; al fiscal general estatal, el también demócrata Keith Ellison, y a la Oficina de Educación Superior de Minnesota. Alegaba que la ley estatal discrimina a ciudadanos de Estados Unidos porque concede matrículas estatales y becas a estudiantes que viven en el país de manera ilegal si asistieron a una escuela secundaria de la región durante tres años, y que los estadounidenses que cursaron estudios inferiores fuera del estado no pueden optar a las mismas ayudas. Por lo general, los estados fijan tasas de matriculación más altas para los estudiantes de fuera del estado.

El gobierno federal afirmó que esas normas estatales violan de forma “flagrante” una ley federal que impide a los estados otorgar beneficios preferenciales a migrantes que viven en situación irregular en Estados Unidos, independientemente de si cumplen o no los requisitos de residencia.

“Ningún estado puede permitir que se trate a los estadounidenses como ciudadanos de segunda en su propio país al ofrecer beneficios financieros a extranjeros ilegales”, afirmó la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en un comunicado tras la presentación de la demanda.

Menendez indicó que el Departamento de Justicia interpretó mal la ley, aprobada durante el mandato del expresidente demócrata Bill Clinton, porque cualquiera que haya asistido a una escuela secundaria de Minnesota durante al menos tres años tiene los mismos beneficios públicos, sin importar dónde tenga su residencia en Estados Unidos o su estatus migratorio.

También afirmó que la Casa Blanca no tenía legitimidad para demandar al fiscal general estatal ni al gobernador, ya que ninguno de los dos tiene potestad para cambiar las leyes estatales que determinan la elegibilidad para la matrícula.

Ellison celebró la decisión en un comunicado el viernes.

“Hoy derrotamos otro de los esfuerzos de Donald Trump por tergiversar la ley federal para obligar a Minnesota a abandonar leyes estatales debidamente aprobadas y convertirse en un estado más frío y menos solidario”, escribió el fiscal general estatal.

Las ayudas a migrantes sin estatus legal es una “inversión de nuestro estado para hacer todo lo posible a fin de fomentar una mano de obra más cualificada”, agregó.

El Departamento de Justicia no respondió el viernes a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El departamento presentó este mes demandas contra políticas similares en Kentucky y Texas. La semana pasada, un juez federal en Texas bloqueó la ley estatal que concedía una reducción de matrícula a estudiantes que residen en Estados Unidos de manera ilegal, después de que el fiscal general republicano, Ken Paxton, dijera que apoyaba el reclamo judicial.

Florida ya retiró las ayudas a la matriculación para migrantes en esta situación legal. Al menos 22 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes o políticas que conceden este beneficio, según el National Immigration Law Center. Entre los estados hay algunos de tendencia demócrata como California y Nueva York, y otros de corte republicano como Kansas y Nebraska.

Según el centro, al menos 14 estados, incluido Minnesota, permiten que estudiantes migrantes sin estatus legal reciban ayuda financiera y becas además de la matrícula estatal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.