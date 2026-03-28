Israel dice que interceptó el primer misil desde Yemen mientras se intensifica la guerra

El ejército de Israel dijo que interceptó un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio en la madrugada del sábado, y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, se atribuyeron más tarde la responsabilidad del ataque, el primero desde que comenzó la guerra en Oriente Medio.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, reivindicó la operación en un comunicado emitido el sábado por la mañana en la televisora satelital Al-Masirah, controlada por los rebeldes. La posible entrada de los hutíes en la guerra pone en duda si el grupo volverá a atacar el transporte marítimo comercial en el corredor del mar Rojo.

Las sirenas sonaron en los alrededores de Beer Sheba y en zonas cercanas al principal centro de investigación nuclear de Israel por tercera vez durante la madrugada, mientras Irán y Hezbollah continuaban atacando a Israel durante la noche. En Tel Aviv se registraron fuertes explosiones, y los bomberos indicaron que respondían a 11 puntos de impacto distintos en toda la zona metropolitana.

Israel había atacado instalaciones nucleares iraníes horas después de amenazar con “intensificar y ampliar” su campaña contra Teherán el viernes. La República Islámica prometió represalias y alcanzó una base en Arabia Saudí, hiriendo a militares estadounidenses y dañando aviones.

Más de dos docenas de soldados estadounidenses han resultado heridos en ataques iraníes contra una base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí, en la última semana, según dos personas conocedoras del asunto. Irán disparó seis misiles balísticos y 29 drones contra las instalaciones el viernes, en una operación que dejó al menos 15 soldados heridos, cinco de ellos de gravedad, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estabn autorizadas a realizar declaraciones públicas.

La base, a unos 96 kilómetros (60 millas) de la capital saudí, Riad, fue atacada dos veces a principios de esta semana, incluido un incidente que causó heridas a 14 tropas estadounidenses, añadieron. Las instalaciones están operadas por la Real Fuerza Aérea Saudí, pero también es utilizada por Washington.

En Líbano, las autoridades dijeron que más de 1.100 personas han muerto desde el inicio de la guerra. The Associated Press califica ahora las acciones militares israelíes en el sur del país como invasión. Israel situó a miles de soldados al otro lado de la frontera con Líbano, y sus tropas y miembros de Hezbollah combaten sobre el terreno desde hace al menos tres semanas.

Los mercados estadounidenses registraron otra caída el viernes. El S&P 500 perdió un 1,7% para cerrar su peor semana desde el inicio de la guerra con Irán, y la quinta en negativo. El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,7% y el compuesto Nasdaq retrocedió un 2,1%. Mientras, el precio del crudo sigue disparándose.

Con el galón (3,8 litros) de gasolina rondando los cuatro dólares en Estados Unidos, algunos congresistas han presionado para suspender el impuesto federal al combustible, fijado en 18,4 centavos por galón para la gasolina y 24,4 centavos para el diésel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que los estados deberían considerar la suspensión de sus tasas.

Participación de hutíes podría complicar aún más la guerra

Saree dijo que los hutíes dispararon una andanada de misiles balísticos contra lo que describió como “sitios militares israelíes sensibles” en el sur de Israel. El ataque ocurrió horas después de que el vocero insinuara en una vaga declaración el viernes que los rebeldes se sumarían a la guerra.

Los hutíes controlan la capital de Yemen, Saná, desde 2014, y hasta ahora se habían mantenido al margen de la guerra. Los rebeldes mantienen desde hace años un inestable alto el fuego con Arabia Saudí, que en 2015 lanzó una guerra contra el grupo en nombre del gobierno yemení exiliado.

Los ataques contra embarcaciones durante la guerra entre Israel y Hamás trastocaron el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde antes de ese conflicto pasaban anualmente bienes valorados aproximadamente en un billón de dólares. Los insurgentes también lanzaron aviones no tripulados contra Israel.

En 2024, el gobierno de Trump lanzó ataques contra los hutíes que terminaron semanas después. La campaña liderada por Washington contra los rebeldes, eclipsada por la guerra en Gaza, se convirtió en la batalla naval continuada más intensa para la Armada desde la Segunda Guerra Mundial.

Los hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y aviones no tripulados, hundieron dos de ellos y mataron a cuatro marineros entre noviembre de 2023 y enero de 2025. Un nuevo episodio causaría más caos en el transporte marítimo mundial, que ya de por sí alterado por el férreo control iraní sobre el estrecho de Ormuz, la entrada al golfo Pérsico por donde antes pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

La posible implicación de los hutíes en la guerra también complicaría también el despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaaviones que atracó en Creta el lunes para reparaciones. Enviarlo de regreso al mar Rojo podría arrastrarlo al mismo alto ritmo de ataques del USS Dwight D. Eisenhower en 2024 y el USS Harry S. Truman en la campaña estadounidense de 2025 contra los hutíes.

Israel ataca instalaciones nucleares de Irán

Israel centró sus ataques del viernes en sitios “en el corazón de Teherán” donde se producen misiles balísticos y otras armas, informó su ejército. Además, reportó ataques a lanzadores de misiles y depósitos en el oeste del país, mientras testigos en el este de la capital denunciaron un corte parcial de electricidad tras los bombardeos.

La prensa estatal iraní dijo el viernes que dos instalaciones nucleares habían sido atacadas. Israel, que había amenazado con “intensificar y ampliar” su campaña contra Teherán, se atribuyó la responsabilidad, y la República Islámica amenzó rápidamente con represalias.

“Irán hará que paguen un precio MUY alto por los crímenes israelíes”, dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi.

La Organización de Energía Atómica de Irán informó que el Complejo de Agua Pesada Shahid Khondab en Arak y la planta de producción de concentrado de uranio de Ardakan, en la provincia de Yazd, fueron atacados, de acuerdo con la agencia noticiosa IRNA. Los ataques no causaron víctimas y no había riesgo de contaminación, añadió. La planta de Arak no ha estado operativa desde un ataque israelí en junio.

El concentrado de uranio resulta de la eliminación de las impurezas del mineral en bruto. El agua pesada se utiliza como moderador en reactores nucleares.

Más tarde, el ejército israelí indicó que en la planta de Yazd se procesan materias primas para el enriquecimiento y que el ataque fue un golpe importante al programa nuclear iraní.

Seyed Majid Moosavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, dijo en X que los empleados de empresas vinculadas a Estados Unidos e Israel deberían abandonar sus lugares de trabajo: “Esta vez, la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’, sólo esperen”.

El viernes por la noche, funcionarios israelíes afirmaron que Irán había lanzado misiles hacia Israel y que un hombre de 52 años murió en Tel Aviv. Las sirenas alertaron a la población a buscar refugio dentro y en las inmediaciones de Tel Aviv, Jerusalén, Beer Sheba, y cerca del principal centro de investigación nuclear del país, que fue blanco de ataques iraníes con decenas de heridos el fin de semana pasado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa saudí dijo que derribó misiles y drones dirigidos contra su capital, Riad. En Líbano, el Ministerio de Salud reportó dos nuevos decesos.

Kuwait señaló que el puerto de Shuwaikh, en la Ciudad de Kuwait, y el de Mubarak Al Kabeer, que se construye en el norte del país dentro de la iniciativa china del “Cinturón y Ruta de la Seda”, fueron atacados. Beijing ha seguido comprando crudo iraní.

Trump pide que se normalice la relación Israel-Arabia Saudí

En declaraciones en Miami durante un evento patrocinado por el fondo soberano saudí, Trump reiteró su deseo de que esos dos países normalicen sus relaciones.

El presidente estadounidense lleva años presionando a las dos mayores potencias de Oriente Medio sobre el tema, como parte de sus esfuerzos en los Acuerdos de Abraham, y apuntó que el momento será el adecuado cuando terminen las hostilidades con Irán.

“Ya es hora”, expresó. “Los hemos derrotado, y su derrota ha sido contundente. Tenemos que entrar en los Acuerdos de Abraham”.

Pero sigue habiendo obstáculos importantes, como la insistencia de Riad en que debe haber una vía creíble hacia la creación de un Estado palestino antes normalizar sus lazos comerciales y diplomáticos con Israel.

Sigue la diplomacia mientras EEUU refuerza su presencia

La noticia de los ataques a Irán se conoció después de que Trump afirmara que las conversaciones para poner fin a la guerra iban “muy bien” y que había dado más tiempo a Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz. Irán sostiene que no participa en negociación alguna.

Con los mercados bursátiles tambaleándose y las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá de Oriente Medio, Trump enfrenta una presión cada vez mayor para acabar con el control iraní del estrecho.

Steve Witkoff, enviado de Trump, señaló que Washington entregó a la República Islámica una “lista de acciones” con 15 puntos para un posible alto el fuego, utilizando a Pakistán como intermediario. La iniciativa incluye restringir el programa nuclear iraní y reabrir el estrecho.

Irán rechazó la propuesta y presentó la suya con cinco puntos, que contempla indemnizaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho.

Trump indicó que, si Irán no reabre el estrecho a la navegación para el 6 de abril, ordenará la destrucción de sus centrales eléctricas.

Diplomáticos de varios países, incluidos Pakistán y Turquía, han tratado de organizar un encuentro directo entre enviados de Estados Unidos e Irán. Por otra parte, los ministros de Exteriores del G7 reunidos el viernes en Francia pidieron formalmente el cese inmediato de los ataques contra poblaciones e infraestructura.

Mientras, buques estadounidenses se aproximaban a la región con unos 2.500 marines a bordo, y se ha ordenado el despliegue de al menos 1.000 paracaidistas de la 82da División Aerotransportada, entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar zonas clave y aeródromos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseveró que Washington “puede lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres”. En declaraciones tras la cumbre del G7, apuntó que los despliegues están pensados para garantizar la “máxima capacidad de adaptación a contingencias si surgieran”.

Israel desplegó su 162da División en el sur de Líbano para ayudar a proteger las localidades fronterizas del norte de su territorio de los ataques de Hezbollah y erradicar la presencia del grupo político-paramilitar, según el ejército.

Aumenta el número de muertos

Diecinueve personas han fallecido en Israel, mientras que cuatro efectivos de su ejército han perdido la vida en Líbano.

De acuerdo con las autoridades, más de 1.100 personas han muerto en Líbano y más de 1.900 en Irán. La Organización Internacional para las Migraciones apuntó el viernes que 82.000 edificios civiles en Irán —incluyendo hospitales y los hogares de 180.000 personas— sufrieron daños.

Al menos 13 soldados estadounidenses han perdido la vida, además de cuatro personas en Cisjordania —un territorio palestino ocupado por Israel— y otras 20 en las naciones árabes del golfo Pérsico.

En Irak, donde milicias apoyadas por Irán se han sumado al conflicto, han fallecido 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

Posible avance en envíos de ayuda y agrícolas

Parecía haber un avance después de que Teherán aceptó permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas por el estrecho de Ormuz a pedido de Naciones Unidas. Ali Bahreini, embajador de Teherán ante la ONU en Ginebra, apuntó que el país se comprometió a “facilitar y agilizar” su paso.

Por la vía crucial marítima suele transitar una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y casi un tercio del comercio global de fertilizantes. Aunque los mercados y los gobiernos se han centrado en gran medida en el veto al petróleo y el gas, la restricciones que afectan a los ingredientes y el comercio de fertilizantes supone una amenaza para la agricultura y la seguridad alimentaria en todo el mundo.

“Esta medida refleja el compromiso continuo de Irán de apoyar los esfuerzos humanitarios y garantizar que la ayuda esencial llegue sin demora a quienes la necesitan”, escribió Bahreini en la plataforma social X. La ONU había anunciado antes la formación de un grupo de trabajo para abordar los efectos en cadena que la guerra ha tenido sobre la entrega de ayuda.

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Magdy informó desde El Cairo, Egipto, y Madhani desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.