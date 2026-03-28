Ataques dejan 5 muertos en Ucrania; Zelenskyy habla de defensa antidrones en Emiratos y Qatar

Rusia lanzó más de 270 drones contra Ucrania durante la noche y mató al menos a cinco personas, reportaron las autoridades ucranianas el sábado. El presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, mientras tanto, realizó visitas no anunciadas a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, mientras Kiev busca aprovechar su experiencia con drones para ayudar a las naciones árabes del golfo Pérsico a contrarrestar los ataques de Irán mientras la guerra en Oriente Medio continúa.

Dos personas fallecieron y al menos 11 más resultaron heridas en un ataque nocturno con drones rusos contra Odesa, explicó el jefe regional, Serhii Lysak. De acuerdo con sus publicaciones en Telegram, la operación causó daños en un hospital de maternidad y en viviendas privadas en la principal ciudad portuaria del mar Negro.

Zelenskyy afirmó que en el ataque “masivo” participaron más de 60 drones.

“Anoche, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. No había ningún objetivo militar en absoluto: fue puro terror contra la vida civil cotidiana”, dijo el mandatario el sábado en X. También se registraron daños en el puerto y en infraestructura “crítica”, así como en instalaciones comerciales, añadió.

Dos hombres fallecieron y otros dos resultaron heridos a primera hora del sábado en Krivói Rog, la ciudad natal de Zelenskyy, en el centro de Ucrania, luego de que un avión no tripulado ruso impactó contra una instalación industrial, informó el jefe regional, Oleksandr Gandzha, en Telegram. No especificó qué era el edificio industrial.

Una persona más murió durante la noche en la región de Poltava, también en el centro de Ucrania, mientras Rusia atacaba allí sitios industriales no especificados, apuntaron las autoridades regionales el sábado.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 273 drones contra Ucrania durante la noche, de los cuales 252 fueron derribados o bloqueados electrónicamente.

Zelenskyy visita naciones árabes

También el sábado, Zelenskyy y medios estatales emiratíes informaron sobre una reunión entre el presidente ucraniano y su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para hablar de la seguridad regional en plena guerra con Irán.

Más tarde ese día, Zelenskyy publicó en X que había llegado a Qatar.

“La verdadera seguridad se construye sobre la asociación, valoramos a todos y seguimos abiertos a apoyar a todos aquellos que estén listos para trabajar juntos por este objetivo”, escribió junto a un video bajando de un avión y estrechando manos con funcionarios qataríes.

La guerra en Oriente Medio estalló hace un mes, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. La República Islámica respondió con ataques contra Israel y los Estados árabes del golfo Pérsico y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial. La guerra ha trastocado los viajes globales y ha disparado los precios del petróleo, mientras sus repercusiones económicas se extendían mucho más allá de la región.

La semana pasada, Zelenskyy reveló que Kiev está ayudando a cinco países de Oriente Medio y la región del Golfo —Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Jordania— a contrarrestar los ataques con drones de Teherán sobre su territorio.

“Para Ucrania, esto también es una cuestión de principios: el terror no debe prevalecer en ninguna parte del mundo. La protección debe ser suficiente en todas partes”, indicó el mandatario en X tras su reunión con el líder emiratí.

Añadió que abordaron “la situación de seguridad en Emiratos, los ataques iraníes y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que afecta directamente al mercado mundial del petróleo”.

El jueves, el líder ucraniano visitó Arabia Saudí. Días antes, dijo que Kiev está analizando si puede desempeñar un papel en el restablecimiento de la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Según la Agencia de Noticias de Emiratos, Zelenskyy y Al Nahyan abordaron “los acontecimientos de seguridad en la región en medio de la escalada militar en curso y sus implicaciones para la paz y la seguridad regionales e internacionales, así como su impacto en la navegación internacional y la economía mundial”.

Ucrania se ha convertido rápidamente en uno de los principales productores mundiales de interceptores de drones de última generación, que están probados en combate y son baratos y efectivos. Estos aparatos desempeñan un papel clave en su defensa frente a la invasión a gran escala lanzada por Moscú hace más de cuatro años.

A cambio de su ayuda a las naciones del Golfo, Ucrania busca más misiles de defensa antiaérea de alta gama que tienen sus socios y que Kiev necesita para suavizar los ataques de Rusia.

Drones matan a un niño en la región rusa de Yaroslavl

En Rusia, un niño murió después de que un dron ucraniano impactó contra una vivienda privada en la región occidental rusa de Yaroslavl, informó el gobernador local, Mikhail Evraev, en las primeras horas del sábado.

De acuerdo con una publicación de Evraev en Telegram, los padres del niño fueron hospitalizados con heridas graves tras el ataque. Una vecina también resultó herida en el ataque nocturno, durante el cual se derribaron más de 30 drones sobre la región, reportó Evraev. Dijo que varias viviendas privadas y un edificio comercial minorista resultaron dañados.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el sábado que 155 drones ucranianos fueron derribados durante la noche sobre Rusia y Crimea, la península ucraniana ocupada por Moscú.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.