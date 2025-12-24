Miles acuden a Belén a revivir el espíritu navideño tras dos años de guerra en Gaza

Miles de personas acudieron a la Plaza del Pesebre en Belén en la víspera de Navidad, mientras multitudes de familias, música y decoraciones anunciaban un muy necesario impulso al espíritu navideño después de dos años sombríos marcados por la guerra.

El gigantesco árbol de Navidad que estuvo ausente durante la guerra entre Israel y Hamás regresó el miércoles, presidiendo un desfile de cientos de scouts elegantemente vestidos que tocaban conocidas canciones navideñas con gaitas.

La ciudad donde los cristianos creen que nació Jesús canceló las celebraciones navideñas los últimos dos años debido a la guerra en Gaza y llevó a cabo celebraciones discretas con pocas decoraciones, luces o eventos festivos.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, el principal líder católico en Tierra Santa, dio inicio a las celebraciones navideñas durante la tradicional procesión de Jerusalén a Belén, convocando a “una Navidad llena de luz”.

“Después de dos años de oscuridad, necesitamos luz”, dijo Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, al cruzar el muro de separación que divide Jerusalén de Belén.

Al llegar a la Plaza del Pesebre, Pizzaballa dijo que portaba saludos de la pequeña comunidad cristiana de Gaza, donde celebró una misa navideña el domingo. Pero entre la devastación, también vio un deseo de vida y de reconstruir.

“Nosotros, todos juntos, decidimos ser la luz, y la luz de Belén es la luz del mundo”, dijo a miles de personas, cristianas y musulmanas, que se reunieron en la plaza.

A pesar del ambiente festivo del miércoles, el impacto de la guerra en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, es agudo, especialmente en Belén, donde un 80% de los residentes de la ciudad, de mayoría musulmana, dependen de negocios relacionados con el turismo, según el gobierno local.

La gran mayoría de las personas que celebraban el miércoles eran residentes locales, con solo un puñado de extranjeros mezclados entre la multitud.

Pero algunos residentes dijeron que están comenzando a ver algunos pequeños signos de cambio a medida que el turismo interno regresa lentamente y, con suerte, anunciará el regreso de visitantes internacionales de los que depende la ciudad.

La pérdida de turismo devasta Belén

“Hoy es un día de alegría, un día de esperanza, el comienzo del regreso a la vida normal aquí”, dijo Georgette Jackaman, residente de Belén y guía turística que no ha trabajado en más de dos años. “La gente está desesperada, pero después de dos años, todos quieren celebrar”.

Ella y su esposo, Michael Jackaman, otro guía que está sin trabajo, provienen de familias cristianas establecidas en Belén que se remontan a generaciones. Esta es la primera celebración navideña real para sus dos hijos, de 2 años y medio y 10 meses.

Durante la guerra, los Jackaman se volcaron a crear un sitio web para vender artesanías palestinas para tratar de apoyar a otros que también han perdido su forma de sustento.

La Navidad y los peregrinos religiosos siempre han sido un motor económico principal para Belén. Durante la guerra en Gaza, la tasa de desempleo en la ciudad saltó del 14% al 65%, dijo el alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati, a principios de este mes.

“La gente todavía tiene miedo de venir a visitar”, dijo Georgette Jackaman. “Pero si la gente viene aquí, podemos respirar un poco del mundo, incluso si estamos viviendo con restricciones”.

“Vine porque quería entender mejor por lo que está pasando la gente en Palestina, y se puede sentir que la gente ha pasado por un momento muy difícil”, dijo Mona Riewer, una fisioterapeuta de Francia.

Aunque amigos y familiares en el extranjero le advirtieron que no viniera debido a la situación volátil, Riewer dijo que estar en Belén para celebrar la Navidad le ayudó a apreciar el significado de la festividad.

“La Navidad es como la esperanza en situaciones muy oscuras, un niño muy vulnerable experimentando dureza”, dijo.

A pesar del alto el fuego que comenzó en octubre, las tensiones sigue fuerte en gran parte de Cisjordania.

El ejército de Israel continúa llevando a cabo frecuentes redadas en lo que dice es una represión contra milicianos. Los ataques de colonos israelíes contra palestinos han alcanzado su nivel más alto desde que la oficina humanitaria de Naciones Unidas comenzó a recopilar datos en 2006. Israel capturó Cisjordania en la guerra de Oriente Medio de 1967.

La Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, tiene autonomía limitada en partes del territorio, incluida Belén. Se espera que el presidente palestino Mahmoud Abbas asista a la misa de medianoche el miércoles por la noche por primera vez en dos años, dijo el alcalde.

A medida que la pobreza y el desempleo han aumentado durante la guerra, alrededor de 4.000 personas han abandonado Belén en busca de trabajo, dijo el alcalde.

Es parte de una tendencia preocupante para los cristianos, que están abandonando la región en masa.

Los cristianos representan menos del 2% de los aproximadamente tres millones de residentes de Cisjordania, una presencia que ha ido disminuyendo. En todo Oriente Medio, la población cristiana ha disminuido constantemente a medida que las personas han huido del conflicto y los ataques.

Pero el miércoles, muchos estaban emocionados de volver a celebrar la Navidad en el lugar de nacimiento del cristianismo.

El comienzo de un regreso a la vida normal

Fadi Zoughbi, quien anteriormente trabajaba supervisando la logística para grupos turísticos, dijo que sus hijos estaban extasiados al ver a más de dos docenas de bandas de scouts desfilando por las calles de Belén.

Representan ciudades y pueblos de toda Cisjordania, con banderas palestinas y tartán adornando sus gaitas, bateristas girando mazos adornados con pompones. Los últimos dos años, los scouts marcharon en silencio por las calles como protesta contra la guerra en curso.

Irene Kirmiz, quien creció en Belén y ahora vive en Ramallah, dijo que el desfile de scouts es una de sus tradiciones navideñas favoritas. Su hija de 15 años toca el tambor tenor con los scouts de Ramallah, el mismo instrumento que ella tocó como scout adolescente.

Pero su familia en Ramallah tuvo que despertarse a las 5 de la mañana el miércoles para llegar a tiempo para el desfile y esperaron más de tres horas en los puestos de control israelíes en el camino. Antes, el trayecto tomaba 40 minutos sin los puestos de control que han hecho que viajar sea cada vez más difícil para los palestinos, dijo.

“Es muy emotivo ver a la gente tratando de recuperarse, tratando de celebrar la paz y el amor”, dijo Kirmiz. “Recuerdo el Belén de mi infancia, realmente depende del turismo, y tantos cristianos se han ido, las calles están vacías y las familias están sufriendo. Pero hoy vemos una luz de felicidad, y esperamos una mejor paz para todos”.

El Ministerio de Turismo de Israel estima que 130.000 turistas visitarán Israel para finales de diciembre, incluidos 40.000 cristianos. En 2019, un año récord para el turismo antes de la pandemia, el ministerio de turismo dijo que 150.000 turistas cristianos visitaron durante la semana de Navidad solamente.

La guerra y la falta de turismo han tenido impactos de gran alcance en Belén, exacerbados por la cancelación de permisos de trabajo por parte de Israel para palestinos de Cisjordania durante la guerra, sumiendo aún más la zona en la pobreza.

Los dos años anteriores, los líderes de las iglesias en Jerusalén instaron a las congregaciones a renunciar a “cualquier actividad festiva innecesaria”. Animaron a los sacerdotes y fieles a centrarse en el significado espiritual de la Navidad y pidieron “oraciones fervientes por una paz justa y duradera para nuestra amada Tierra Santa”.

La Plaza del Pesebre de Belén no erigió el imponente árbol de Navidad y en su lugar presentó una escena de nacimiento del niño Jesús rodeado de escombros y alambre de púas en homenaje a la situación en Gaza.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.