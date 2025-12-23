Colonos israelíes irrumpen en casa palestina y matan ovejas en nuevo ataque en Cisjordania

Colonos israelíes atacaron una casa palestina en el sur de la Cisjordania ocupada por Israel durante la noche, irrumpiendo y matando ovejas, afirmó un funcionario palestino el martes. Fue el último de una serie de ataques por parte de colonos contra palestinos en el territorio en los últimos meses.

La policía israelí informó que arrestó a cinco colonos.

Los colonos mataron a tres ovejas e hirieron a cuatro más, rompieron una puerta y una ventana de la casa, y lanzaron gas lacrimógeno dentro, enviando a tres niños palestinos menores de cuatro años al hospital, indicó Amir Dawood, quien dirige una oficina que documenta tales ataques dentro de un organismo gubernamental palestino llamado Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos.

La policía señaló que arrestó a los cinco colonos bajo sospecha de allanamiento de tierras palestinas, daño a la propiedad y uso de gas pimienta, no gas lacrimógeno. Dijeron que están investigando.

Un video de vigilancia del ataque en la ciudad de As Samu’, compartido por la comisión, mostró a cinco colonos enmascarados con ropa oscura, algunos con palos, acercándose a la casa y aparentemente entrando. Se escuchan sonidos de destrozos, así como ruidos de animales. Otro video desde el interior muestra a figuras enmascaradas que parecen golpear a las ovejas en el establo.

Fotos de las secuelas, también compartidas por la comisión, muestran ventanas de automóviles rotas y una puerta principal destrozada. Ovejas ensangrentadas yacen muertas mientras otras están de pie con sangre manchando su lana. Dentro de la casa, las fotos muestran vidrios rotos y los muebles saqueados.

Dawood sostuvo que fue el segundo ataque de colonos a la familia en menos de dos meses. Lo calificó como "parte de un patrón sistemático y continuo de violencia de colonos contra civiles palestinos, sus propiedades y sus medios de subsistencia, llevado a cabo con impunidad bajo la protección de la ocupación israelí".

Durante la cosecha de aceitunas de octubre, los colonos en todo el territorio lanzaron un promedio de ocho ataques diarios, la mayor cantidad desde que la oficina humanitaria de las Naciones Unidas comenzó a recopilar datos en 2006. Los ataques continuaron en noviembre, con la ONU registrando al menos 136 hasta el 24 de noviembre.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza —áreas reclamadas por los palestinos para un futuro estado— en la guerra de 1967. Ha asentado a más de 500.000 judíos en Cisjordania, además de más de 200.000 en la disputada Jerusalén Este.

El gobierno de Israel está dominado por defensores de extrema derecha del movimiento de colonos, incluidos el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Seguridad Interna Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la fuerza policial de la nación. A principios de esta semana, Smotrich dijo que el gabinete israelí había aprobado una propuesta para 19 nuevos asentamientos judíos, otro golpe a la posibilidad de un estado palestino.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.