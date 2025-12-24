EEUU y Ucrania acuerdan temas clave para poner fin a la guerra, pero no en disputas territoriales

Estados Unidos y Ucrania han alcanzado un consenso sobre varios temas críticos con el objetivo de poner fin a casi cuatro años de guerra, pero cuestiones sensibles relacionadas con el control territorial en el corazón industrial del este de Ucrania, junto con la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, siguen sin resolverse, afirmó el presidente de Ucrania.

Volodymyr Zelenskyy habló mientras Estados Unidos presentaba el plan de 20 puntos, elaborado tras maratónicas conversaciones en Florida en los últimos días, a los negociadores rusos. Se espera una respuesta de Moscú el miércoles, señaló Zelenskyy.

El presidente ucraniano informó a los periodistas sobre cada punto del plan el martes. Sus comentarios estaban embargados hasta la mañana del miércoles. La propuesta preliminar, que refleja los deseos de Ucrania, entrelaza intereses políticos y comerciales para salvaguardar la seguridad mientras se potencia el potencial económico.

En el centro de las negociaciones se encuentra la disputa territorial contenciosa concerniente a las regiones de Donetsk y Luhansk, conocidas como el Donbás. Este es "el punto más difícil", dijo Zelenskyy. Afirmó que estos asuntos se discutirán a nivel de líderes.

Rusia mantiene demandas maximalistas, insistiendo en que Ucrania renuncie al territorio restante en el Donbás que no ha capturado, un ultimátum que Ucrania ha rechazado. Rusia ha capturado la mayor parte de Luhansk y alrededor del 70% de Donetsk.

En un intento por facilitar el compromiso, Estados Unidos ha propuesto transformar estas áreas en zonas económicas libres. Ucrania insiste en que cualquier arreglo debe estar supeditado a un referéndum, permitiendo al pueblo ucraniano determinar su propio destino. Ucrania exige la desmilitarización del área y la presencia de una fuerza internacional para garantizar la estabilidad, dijo Zelenskyy.

Cómo se gestionará la central nuclear de Zaporiyia, la planta más grande de Europa y que está bajo ocupación rusa, es otro tema espinoso. Estados Unidos propone un consorcio con Ucrania y Rusia, con cada parte teniendo una participación igual en la empresa.

Pero Zelenskyy contrarrestó con una propuesta de empresa conjunta entre Estados Unidos y Ucrania, en la que los estadounidenses puedan decidir cómo distribuir su parte, presumiendo que iría a Rusia.

“No alcanzamos un consenso con la parte estadounidense sobre el territorio de la región de Donetsk y sobre la ZNPP”, dijo Zelenskyy, refiriéndose a la planta de energía en Zaporiyia. “Pero hemos acercado significativamente la mayoría de las posiciones. En principio, todos los demás consensos en este acuerdo se han encontrado entre nosotros y ellos”.

Un compromiso de zona económica libre

El Punto 14, que cubre territorios que atraviesan la línea del frente oriental, y el Punto 12, que discute la gestión de la planta de Zaporiyia, probablemente serán puntos importantes de fricción en las conversaciones.

“Estamos en una situación en la que los rusos quieren que dejemos la región de Donetsk, y los estadounidenses están tratando de encontrar una manera para que no sea ‘una salida’ — porque estamos en contra de irnos — quieren encontrar una zona desmilitarizada o una zona económica libre en esto, es decir, un formato que pueda contemplar las opiniones de ambas partes”, explicó Zelenskyy.

El borrador establece que la línea de contacto, que atraviesa cinco regiones ucranianas, se congele una vez que se firme el acuerdo.

La postura de Ucrania es que cualquier intento de crear una zona económica libre debe ser ratificado por un referéndum, afirmando que el pueblo ucraniano en última instancia tiene el poder de decisión, dijo Zelenskyy. Este proceso requerirá 60 días, agregó, durante los cuales las hostilidades deberían detenerse para permitir que el proceso ocurra.

Discusiones más difíciles requerirían definir hasta qué punto las tropas deberían retroceder, según la propuesta de Ucrania, y dónde se ubicarían las fuerzas internacionales. Zelenskyy dijo que, en última instancia, “la gente puede elegir: este final nos conviene o no”, dijo.

El borrador también propone que las fuerzas rusas se retiren de las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, Járkov, y que las fuerzas internacionales se ubiquen a lo largo de la línea de contacto para monitorear la implementación del acuerdo.

“Dado que no hay fe en los rusos, y han roto repetidamente sus promesas, la línea de contacto de hoy se está convirtiendo en una línea de una zona económica libre de facto, y las fuerzas internacionales deberían estar allí para garantizar que nadie entre allí bajo ningún disfraz — ni ‘hombrecitos verdes’ ni militares rusos disfrazados de civiles”, dijo Zelenskyy.

Gestión de la planta de energía de Zaporiyia

Ucrania también propone que la ciudad ocupada de Enerhodar, que está conectada a la planta de Zaporiyia, sea una zona económica libre desmilitarizada, dijo Zelenskyy. Este punto requirió 15 horas de discusiones con Estados Unidos, dijo.

Por ahora, Estados Unidos propone que la planta sea operada conjuntamente por Ucrania, Estados Unidos y Rusia, con cada lado recibiendo dividendos de la empresa.

“Estados Unidos está ofreciendo 33%, por 33%, por 33%, y los estadounidenses son los principales gestores de esta empresa conjunta”, dijo. “Está claro que para Ucrania esto suena muy poco exitoso y no del todo realista. ¿Cómo puedes tener comercio conjunto con los rusos después de todo?”.

Ucrania ofreció una propuesta alternativa, que la planta sea operada por una empresa conjunta con Estados Unidos en la que los estadounidenses puedan determinar independientemente cómo distribuir su participación del 50 por ciento.

Zelenskyy dijo que se necesitan miles de millones en inversiones para hacer que la planta vuelva a funcionar, incluyendo la restauración de la presa adyacente.

“Hubo alrededor de 15 horas de conversaciones sobre la planta. Estas son todas cosas muy complejas”.

Un anexo separado para garantías de seguridad

El documento asegura que a Ucrania se le proporcionarán garantías de seguridad “fuertes” que reflejen el Artículo 5 de la OTAN, que obligaría a los socios de Ucrania a actuar en caso de una nueva agresión rusa.

Zelenskyy dijo que un documento bilateral separado con Estados Unidos delineará estas garantías. Este acuerdo detallará las condiciones bajo las cuales se proporcionará seguridad, particularmente en caso de un nuevo asalto ruso, y establecerá un mecanismo para monitorear el alto el fuego.

Este mecanismo utilizará tecnología satelital y sistemas de alerta temprana para asegurar una supervisión efectiva y capacidades de respuesta rápida.

“El ánimo de los Estados Unidos de América es que este es un paso sin precedentes hacia Ucrania de su parte. Creen que están dando fuertes garantías de seguridad”, dijo.

El borrador contiene otros elementos, incluyendo mantener el ejército de Ucrania en 800.000 eefectivos durante tiempos de paz, y fijar una fecha específica para el ingreso en la Unión Europea.

Elecciones y potenciación de la economía

El documento propone acelerar un acuerdo de libre comercio entre Ucrania y Estados Unidos una vez que se firme el acuerdo. Estados Unidos quiere el mismo acuerdo con Rusia, dijo Zelenskyy.

A Ucrania le gustaría recibir acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo y un paquete de desarrollo global robusto, que cubrirá una amplia gama de intereses económicos, incluyendo un fondo de desarrollo para invertir en industrias como tecnología, centros de datos e inteligencia artificial, así como gas.

También se incluyen fondos para la reconstrucción de territorios destruidos en la guerra.

“Ucrania tendrá la oportunidad de determinar las prioridades para distribuir su parte de los fondos en los territorios bajo el control de Ucrania. Y este es un punto muy importante, en el que pasamos mucho tiempo”, dijo Zelenskyy.

El objetivo será atraer 800.000 millones de dólares a través de capital, subvenciones, préstamos y contribuciones del sector privado.

La propuesta preliminar también requiere que Ucrania celebre elecciones después de la firma del acuerdo. “Esta es la visión de los socios”, dijo Zelenskyy.

Ucrania también está pidiendo que todos los prisioneros desde 2014 sean liberados de una vez, y que los detenidos civiles, prisioneros políticos y niños sean devueltos a Ucrania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.