Milei convoca al Congreso a ratificar acuerdo Mercosur-UE en sesiones extraordinarias

El presidente argentino Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero para una pronta aprobación del flamante tratado comercial del Mercosur con la Unión Europea. Para que entre en vigor, el pacto requiere el aval de los parlamentos europeos y sudamericanos.

A través de un decreto publicado el lunes, el mandatario fijó desde el 2 hasta el 27 de febrero el período de funcionamiento del Parlamento fuera del calendario ordinario.

La nota oficial incluyó dentro de los asuntos a debatir el Acuerdo de Libre Comercio entre los cinco países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-- y la UE firmado el sábado en Asunción tras casi tres décadas de negociaciones. Se trata de la zona de libre comercio más grande del mundo y representa una cuarta parte del producto interno bruto mundial.

La alianza intercontinental, de características y magnitud inéditas, prevé eliminar paulatinamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques durante los próximos 15 años. Ello supondría el fin de las elevadas tarifas que presionan sectores claves en ambas puntas del Atlántico como la industria automotriz, los productos lácteos, la carne y el vino.

Del lado europeo el tratado deberá ser ratificado por mayoría en el Parlamento de la UE para los capítulos puramente comerciales, lo cual los negociadores esperan se concrete en el primer semestre de este año pese a la férrea oposición de países como Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. Otros asuntos necesitarán el visto bueno de los Parlamentos nacionales de cada uno de los países que integran el bloque.

Tras la firma el tratado, Milei adelantó que la Argentina “avanzará decididamente” hacia la ratificación legislativa del acuerdo, lo cual “permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”.