Más países confirman invitaciones al Consejo de Paz para Gaza

Al menos cuatro países más dijeron el domingo que Estados Unidos los ha invitado a unirse a la "Junta de la Paz" del presidente Donald Trump, un nuevo organismo destinado a supervisar los próximos pasos en Gaza que muestra ambiciones de un mandato más amplio en los asuntos globales.

Una contribución de 1.000 millones de dólares asegura la membresía permanente en la junta liderada por Trump en lugar de un nombramiento de tres años, que no tiene requisito de contribución, según un funcionario de Estados Unidos que habló bajo condición de anonimato sobre la carta, que no se ha hecho pública. El funcionario dijo que el dinero recaudado se destinaría a la reconstrucción de Gaza.

La junta estará compuesta por líderes mundiales. Estados Unidos está previsto a anunciar su lista oficial de miembros en los próximos días, probablemente durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

El domingo, Jordania, Grecia, Chipre y Pakistán reportaron haber recibido recibido invitaciones para unirse a la junta. Canadá, Turquía, Egipto, Paraguay, Argentina y Albania ya han dicho que fueron invitados. No estaba claro cuántos han sido invitados en total.

Los miembros de la junta supervisarán los próximos pasos en Gaza a medida que el alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre avanza hacia su desafiante segunda fase. Esto incluye un nuevo comité palestino en Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra.

En cartas enviadas el viernes a líderes mundiales invitándolos a ser "miembros fundadores", Trump dijo que la Junta de la Paz "emprendería un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales".

Eso podría convertirse en un potencial rival de las Naciones Unidas, el organismo global creado tras la Segunda Guerra Mundial. Su influencia ha sido disminuida por importantes recortes de fondos por parte de la administración Trump y otros donantes, y su órgano más poderoso, el Consejo de Seguridad de la ONU, ha sido bloqueado debido a que vetos de Estados Unidos le han impedido tomar medidas para poner fin a la guerra en Gaza.

Las cartas de invitación de Trump para la Junta de la Paz señalaron que el Consejo de Seguridad había respaldado el plan estadounidense que incluye la creación de la junta. Las cartas fueron publicadas en redes sociales por algunos de los invitados.

La Casa Blanca también anunció la semana pasada un comité ejecutivo de líderes que llevará a cabo la visión de la Junta de la Paz, pero Israel objetó el sábado que el comité "no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", sin dar detalles. La declaración de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu fue una rara crítica a su cercano aliado en Washington.

Los miembros del comité ejecutivo incluyen al secretario de Estado Marco Rubio, el enviado de Trump Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el presidente del Banco Mundial Ajay Banga y el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump Robert Gabriel, junto con un empresario israelí, el multimillonario Yakir Gabay.

Los miembros también incluyen representantes de los monitores del alto al fuego Qatar, Egipto y Turquía. Turquía tiene una relación tensa con Israel pero buenas relaciones con Hamás y podría desempeñar un papel importante en persuadir al grupo para que ceda el poder en Gaza y se desarme.

El corresponsal Joshua Boak contribuyó a esta nota desde West Palm Beach, Florida.

