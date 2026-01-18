Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Los principales socios comerciales de Estados Unidos están respondiendo a las políticas comerciales beligerantes e impredecibles del presidente Donald Trump tratando de llevar sus negocios a otros lugares.

Canadá rompió con Estados Unidos el viernes, reduciendo su impuesto de importación del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos sobre productos agrícolas canadienses, particularmente semillas de canola.

“Es una enorme declaración de realineación en las relaciones económicas de Canadá”, dijo Edward Alden, quien estudia temas comerciales como investigador principal en el Consejo de Relaciones Exteriores. “La amenaza económica de Estados Unidos ahora es percibida por los canadienses como mucho mayor que la amenaza económica de China. Así que esto es algo importante”.

Canadá ha sido varias veces blanco de la ira impulsiva de Trump. En octubre, por ejemplo, dijo que impondría un arancel del 10% a las importaciones canadienses como represalia por un anuncio del gobierno provincial de Ontario que criticaba la herramienta diplomática impositiva del presidente. No aplicó el aumento, pero los aranceles sobre algunos sectores clave canadienses como el acero y el aluminio permanecen.

Pero el acuerdo del viernes con China es potencialmente peligroso para el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien arriesga represalias de Trump en vísperas de las negociaciones sobre la renovación de un pacto comercial norteamericano crucial para las empresas canadienses.

Los socios comerciales buscan alternativas a EEUU

Canadá no está solo en la búsqueda de alternativas al enorme mercado estadounidense mientras Trump impone aranceles masivos a las importaciones en un intento de forzar a otros países a trasladar la producción a Estados Unidos.

La Unión Europea firmó un pacto comercial el sábado con la alianza sudamericana Mercosur, que incluye las dos economías más grandes de la región, Brasil y Argentina. La UE también está buscando un acuerdo comercial con India.

China, golpeada por los aranceles estadounidenses desde el primer mandato de Trump, ha diversificado sus exportaciones lejos de la economía más grande del mundo hacia mercados como Europa y el sudeste asiático. Parece estar funcionando. El superávit comercial de China con el resto del mundo se disparó a un récord de 1,2 billones de dólares en 2025, informó el gobierno chino el miércoles, a pesar de la caída de las exportaciones a Estados Unidos.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha revertido siete décadas de política estadounidense a favor de un comercio cada vez más libre. Ha impuesto impuestos de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo, además de señalar industrias específicas, como el acero y los automóviles, para imponerles sus propios gravámenes.

Trump dice que los aranceles recaudarán dinero para el Tesoro, protegerán las industrias estadounidenses y atraerán inversiones a Estados Unidos. De hecho, el jueves, Taiwán acordó invertir 250.000 millones de dólares en Estados Unidos a cambio de que Trump redujera el arancel sobre sus productos del 20% al 15%.

El uso de aranceles por parte del presidente ha sido a menudo arbitrario e impredecible.

Apuntó a Brasil, por ejemplo, por procesar a su amigo, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El viernes, amenazó con imponer aranceles a los países que no apoyen sus esfuerzos por arrebatar el control de Groenlandia a Dinamarca.

Canadá tiene su propia relación complicada con China

El acuerdo del viernes en Beijing marca un giro en la política canadiense.

En 2024, Canadá emuló a Estados Unidos imponiendo aranceles del 100% a los vehículos eléctricos de China, reflejando temores de que los autos chinos baratos abrumarían a los fabricantes de automóviles de América del Norte.

Pero el acuerdo con China ofrece beneficios a Canadá.

Primero, los agricultores canadienses de canola necesitan mercados de exportación, y este pacto reduce el arancel chino sobre la canola del 84% al 15%. Los agricultores de canola están celebrando el nuevo acuerdo comercial de Canadá con China como una gran noticia que podría restaurar las exportaciones para el cultivo principal.

Segundo, la administración Trump, que favorece los combustibles fósiles sobre la energía verde, “es activamente hostil a la producción de vehículos eléctricos en América del Norte”, dijo la economista Mary Lovely, investigadora principal en el Instituto Peterson de Economía Internacional. La oposición de Estados Unidos “amenaza con hacer que la industria automotriz norteamericana quede obsoleta en el futuro, mientras China avanza con rápidas mejoras de calidad en baterías y electrónica para vehículos eléctricos”.

“Las fortalezas de China en el sector de vehículos eléctricos son innegables”, dijo Carney el viernes. “China produce algunos de los vehículos más asequibles y eficientes en energía del mundo. Y para que Canadá construya su propio sector competitivo de vehículos eléctricos, necesitamos aprender de socios innovadores, acceder a sus cadenas de suministro e incrementar la demanda local”.

Pero el acercamiento económico de Carney con Beijing equivale a una apuesta.

“Para Carney, esto fue algo extraordinariamente difícil de hacer”, dijo Alden. “Las relaciones entre Canadá y China han sido extremadamente tensas”.

En 2018, China detuvo a dos canadienses en represalia por el arresto de Canadá de un ejecutivo de la firma tecnológica china Huawei a petición de Estados Unidos. Los tres fueron liberados en un intercambio en 2021. Canadá también lanzó una investigación hace tres años sobre si los chinos interfirieron en las elecciones canadienses de 2019 y 2021.

El acuerdo también ha sido criticado por exponer a los trabajadores automotrices canadienses a la competencia con vehículos eléctricos chinos de bajo precio. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, que lidera la provincia que es el centro de la producción automotriz canadiense, criticó el acuerdo.

“No se equivoquen: China ahora tiene un punto de apoyo en el mercado canadiense y lo usará a su favor a expensas de los trabajadores canadienses”, publicó Ford en las redes sociales. “Peor aún, al reducir los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos, este acuerdo desigual corre el riesgo de cerrar la puerta a los fabricantes de automóviles canadienses en el mercado estadounidense, nuestro mayor destino de exportación”.

En respuesta a las críticas, Carney señaló que el acuerdo es limitado. China solo puede exportar 49.000 vehículos eléctricos a Canadá a la tasa arancelaria reducida del 6,1%, y aumentará a unos 70.000 en cinco años.

Riesgos para un gran pacto comercial norteamericano

Pero el mayor riesgo para Canadá proviene de su irritable vecino del sur.

El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) —un pacto comercial regional que permite que muchos bienes crucen las fronteras de América del Norte sin aranceles— se renueva este año. Trump casi seguro exigirá cambios destinados a trasladar la fabricación a Estados Unidos, y podría amenazar con retirarse del acuerdo por completo, especialmente si está inclinado a castigar a Carney por revertir su política con China.

Eso es un pensamiento aterrador para Canadá, que envía el 75% de sus exportaciones de bienes a Estados Unidos.

El acuerdo Canadá-China del viernes “complicará las conversaciones. Trump no estará complacido con la acción canadiense, probablemente tomará alguna medida de represalia, probablemente contra la industria automotriz canadiense, y ciertamente lo convertirá en un tema en las conversaciones del USMCA” (las siglas en inglés del T-MEC) , dijo William Reinsch, un exfuncionario comercial estadounidense ahora en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

De todos modos, el viernes Trump elogió a Carney: “Si puedes conseguir un acuerdo con China, deberías hacerlo”. Y Carney señaló el viernes que el acuerdo con China es preliminar, lo que potencialmente le da flexibilidad para buscar cambios si es necesario para evitar un conflicto con Estados Unidos.

Carney también podría estar contando con obtener un poco de ayuda de las empresas estadounidenses. Los fabricantes de automóviles estadounidenses dependen de una red de plantas en Estados Unidos, Canadá y México y “lucharán con uñas y dientes” para defender el T-MEC. Los agricultores estadounidenses también dependen del pacto para acceder a los mercados mexicano y canadiense. Y a las empresas tecnológicas estadounidenses les gusta la forma en que el T-MEC liberalizó el comercio digital en América del Norte.

Por ahora, dijo Lovely, el acuerdo de Carney con China envía “una gran señal de que Canadá está buscando otros socios y tiene opciones que le permitirían alejarse del USMCA antes de hacer compromisos humillantes para servir solo a los intereses estadounidenses”.

Ken Moritsugu en Beijing, Rob Gillies en Toronto y Chan Ho-him en Hong Kong contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.