Ataques con drones dejan sin electricidad a más de 200.000 hogares en Ucrania ocupada por Rusia

Cientos de miles de personas en las partes del sur de Ucrania ocupadas por Rusia se quedaron sin electricidad el domingo, según las autoridades instaladas por el Kremlin allí. Mientras tanto, Moscú ha continuado atacando la red energética de Ucrania en ataques nocturnos que mataron al menos a dos personas, según funcionarios ucranianos.

Más de 200.000 hogares en la parte de la región de Zaporiyia, en la parte de Ucrania controlada por Rusia, no tenían electricidad el domingo, según el gobernador local instalado por el Kremlin.

En una publicación en Telegram, Yevgeny Balitsky dijo que casi 400 asentamientos han visto interrumpido su suministro debido a daños en las redes eléctricas por ataques de drones ucranianos.

Rusia ha atacado la red eléctrica de Ucrania, especialmente en invierno, a lo largo de casi cuatro años de guerra. Su objetivo es debilitar la voluntad de resistencia de los ucranianos en una estrategia que los funcionarios de Kiev llaman "convertir el invierno en arma".

Rusia apuntó a la infraestructura energética en la región de Odesa durante la noche del domingo, según el Servicio de Emergencia de Ucrania. Se desató un incendio que fue rápidamente extinguido.

Al menos seis personas resultaron heridas en la región de Dnipropetrovsk debido a los ataques rusos, informó el servicio de emergencia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó en una publicación en Telegram que la reparación del sistema energético del país sigue siendo un desafío, "pero estamos haciendo todo lo posible para restaurarlo todo lo más rápido posible".

Dijo que dos personas murieron en ataques nocturnos en todo el país que afectaron a Sumy, Járkiv, Dnipro, Zaporiyia, Khmelnytskyi y Odesa.

En total, más de 1.300 drones de ataque, 1.050 bombas aéreas guiadas y 29 misiles de varios tipos fueron utilizados por Rusia para atacar a Ucrania esta semana, añadió.

"Si Rusia retrasa deliberadamente el proceso diplomático, la respuesta del mundo debería ser decisiva: más ayuda para Ucrania y más presión sobre el agresor", expresó Zelenskyy.

Habló el día después de que una delegación ucraniana llegara a Estados Unidos para conversaciones sobre un impulso diplomático liderado por los norteamericanos para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

El viernes, Zelenskyy anunció que la delegación intentaría finalizar con funcionarios estadounidenses documentos para una propuesta de acuerdo de paz que se relacionan con garantías de seguridad postguerra y recuperación económica.

Si los funcionarios estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos la próxima semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, declaró Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kiev con el presidente checo Petr Pavel. Trump planea estar en Davos, según los organizadores.

Rusia aún necesitaría ser consultada sobre las propuestas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.