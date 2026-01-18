Al menos dos muertos por incendios forestales en Chile, presidente decreta la emergencia

Al menos dos personas fallecieron a causa de voraces incendios forestales que llegaron a viviendas y vehículos del centro sur de Chile, lo que motivó al presidente Gabriel Boric a decretar el estado de catástrofe y disponer todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

El ministro del Interior Álvaro Elizalde confirmó un fallecimiento sin dar mayores detalles, el combate a 24 focos y 50.000 evacuados.

También confirmó que el presidente Boric viajará a la zona afectada.

Además dijo que el clima prevé altas temperaturas para mañana lunes, lo que dificulta las tareas de sofoco.

“Hay una persona adulto y una niña que ha fallecido, hay gente que está muriendo y no tengo respuesta”, afirmó el alcalde de la comuna de Penco Rodrigo Vera. También informó sobre robos y saqueos en la zona, cuestionó la demora en la ayuda del gobierno federal y advirtió que los albergues están colapsados y sin alimentos.

El gobernador regional del Biobío Sergio Giacaman advirtió que los decesos “podrían ser muchos más”, dado que las llamas sorprendieron a los pobladores en circunstancias domésticas, sin tener tiempo a refugiarse.

Existen una veintena de incendios en curso, de los cuáles 12 son en Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros de Santiago. Los bomberos trabajan para apagar las llamas, que ya han consumido numerosas casas, en una zona de intensa actividad forestal.

Las tareas de combate fueron perjudicadas por los altos vientos y por la imposibilidad de ingresar aeronaves, debido las enormes volutas de humo que, en suma, liberan material particulado crítico y otros contaminantes.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Alicia Cebrián calculó en 20.000 las personas evacuadas, en una zona con una población de 60.000 habitantes.

El organismo emitió mensajes para abandonar completamente otros nueve sectores, la mayoría en la comuna de Penco, que permanece con sus tres accesos cerrados. En la otra comuna más afectada, Lirquén, debió ser evacuado el hospital -incluyendo médicos y pacientes-, por el avance de las llamas.

Toda la provincia de Concepción -una de las tres que integran la región del Biobío- permanece en alerta roja por los incendios, que obligaron la suspensión del partido amistoso que debían jugar allí este domingo Universidad de Chile y Racing Club de Argentina, informaron los organizadores.

Hace casi un año la zona centro-sur de Chile también fue afectada por múltiples incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.